Лугано — Црвена звезда: составы и текстовая трансляция

Лига конференций: Лугано — Црвена звезда. Начало матча: 15 октября, 21:45 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Лугано»: 16. фон Бальмос Д., 9. Аети А., 25. Бислими У., 21. Симиньяни Я., 3. Делькруа Х., 27. дос Сантос Д., 8. Гргич А., 2. Каримов Б., 17. Май Л., 6. Пападопулос А., 11. Штеффен Р. (капитан).

Запасные «Лугано»: 7. Алиоски Э., 91. Беренс К., 22. Кастро Эспиноса Б. Д., 28. Гебхардт Ф., 4. Келвин Д., 14. Кендуси А., 26. Маркес М., 99. Мина Д., 30. Монкада Д., 24. Пильстрем Э.

Главный тренер «Лугано»: Крочи-Торти М.

Стартовый состав «Црвена звезда»: 1. Матеус, 9. Дьенг Б., 21. Элшник Т., 60. Гаштаров М., 45. Гудель С., 20. Хандель Т., 22. Костов В., 33. Крунич Р. (капитан), 37. Лучич В., 3. Накаяма Ю., 23. Ристич М.

Запасные «Црвена звезда»: 7. Арнаутович М., 6. Байо М., 8. Балов К., 70. Чам М., 77. Гутеша И., 19. Ким Е-гон, 50. Раданович С., 55. Сарич Д., 27. Стрика М., 30. Тебо Ученна Ф., 13. Велькович М.

Главный тренер «Црвена звезда»: Риера А.