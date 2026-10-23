Громкое заявление Шахрана Эргашева: «Я буду драться с каждым из вас по очереди»

Выступающий в первом полусреднем весе профессионального бокса наш соотечественник-нокаутер Шахран Эргашев жестко и резко ответил спортсменам, которые в последние дни вызывали его на бой в социальных сетях.

Ранее кыргызстанский боец смешанных единоборств Абдурахман Абдурахманов и известный азербайджанский боец Эмиль Новрузов открыто выразили желание встретиться с Шахраном Эргашевым и бросили ему официальный вызов. Узбекский боксер не стал затягивать с ответом, прокомментировав эти обращения, а также вызовы, поступающие от соотечественников.

«Даже не знаю, кто они»: резкая реакция Эргашева

Говоря о массовых вызовах в свой адрес, Шахран Эргашев открыто подчеркнул, что невысоко оценивает уровень своих соперников:

Мнение о соперниках: «Очень многие люди бросили мне вызов. Честно говоря, я даже не знаю, кто они;

Бой по очереди: Потерпите немного, я по очереди подерусь с каждым из вас. Даже если выставите против меня 6-7 человек, ваших сил не хватит», — обратился боксер к бойцам.

Больше всего вызовов поступает от узбекских бойцов

По словам Шахрана, предложения о боях ему поступают больше от спортсменов из Узбекистана, чем из-за рубежа:

Обращение к соотечественникам: «Самое интересное, что больше всего вызовов мне поступило не из других государств, а от наших же узбекских бойцов;

«Бесплатный спарринг»: Давайте я пока проведу свои официальные бои с зарубежными бойцами, а вы, если хотите, можете прийти ко мне в тренировочный зал. Я могу отлупить вас здесь бесплатно», — сказал Эргашев.

Это заявление Шахрана Эргашева, отличающегося своим бескомпромиссным стилем и резкими выступлениями, вызывает бурные споры среди спортивной общественности и любителей единоборств.