Шохджахон Эргашев вызвал на ринг казахскую звезду Данияра Елеусинова: Каким был ответ?

В мире бокса Центральной Азии вновь оживленное и долго обсуждаемое самое горячее противостояние. Известный узбекистанский нокаутер Шохджахон Эргашев (26-2, 23 КО) официально объявил о полной готовности провести бой с известным казахским мастером кожаной перчатки, чемпионом Олимпийских игр Рио-2016 и непобежденным на профессиональном ринге Данияром Елеусиновым (13-0, 8 КО). По словам Эргашева, от нового международного формата — лиги «ИБА Номад» — ему поступило предложение о проведении этого принципиального боя, и он без колебаний дал свое согласие.

Однако ответ Данияра Елеусинова на этот вызов еще больше накалил отношения. Казахский мастер кожаной перчатки обвинил узбекского боксера в том, что тот пользуется ситуацией ради дешевых очков. По словам Елеусинова, Эргашев прекрасно знает, что у его соперника есть действующий эксклюзивный контракт с влиятельной компанией Зуффа (боксерской организацией, принадлежащей владельцам UFC), и он не может выходить на ринг в других промоушенах, поэтому специально бросает такой вызов.

Итак, может ли мегабой между сильнейшими боксерами двух соседних государств действительно состояться, как контракт Зуффа служит препятствием для Елеусинова и в чью пользу завершился бы этот поединок на арене ИБА Номад?

Предложение «ИБА Номад» и жесткая позиция Шохджахона Эргашева

Официальное заявление узбекистанского нокаутера по поводу боя:

Мгновенно принятое предложение: «Из лиги ИБА Номад поступило предложение провести бой против олимпийского чемпиона Данияра Елеусинова. Я согласился сразу, не раздумывая», — сказал Шохджахон Эргашев;

«Буду драться, даже несмотря на то, что он олимпийский чемпион»: Узбекский боксер заявил, что абсолютно не боится титулов соперника и его серии без поражений на профессиональном ринге, а наоборот, горит желанием встретиться с сильным оппонентом;

23 страшных нокаута: Эргашев, завершивший досрочно 23 из 26 побед в своей карьере, уверен в своих сокрушительных ударах и в этом противостоянии.

Отказ Данияра Елеусинова: Контракт с Зуффа и обвинения

Резкая реакция казахского олимпийского чемпиона в социальных сетях:

«Говорит, зная, что я не смогу выйти на ринг»: Данияр Елеусинов обвинил Эргашева в неискренности на своей странице в Instagram: «Сначала он говорил, что не будет драться со мной. А теперь говорит, зная, что я не могу выйти на ринг...»;

Юридическое препятствие с Зуффа: Елеусинов пояснил, что в настоящее время имеет строгий контракт с влиятельным промоушеном Зуффа, поэтому не имеет права выступать в других лигах (в частности, по версии ИБА);

Показатель 13-0 и чемпионский статус: Непобежденный в профессиональном боксе Данияр расценил этот шаг соперника как попытку привлечь рекламу и общественное внимание.

Боксерское дерби Узбекистана и Казахстана: Мегабой, которого ждут фанаты

Значение этого вдвойне интересного противостояния:

Принципиальное столкновение: На фоне постоянного соперничества узбекской и казахской школ бокса бой Эргашев — Елеусинов может стать одним из самых кассовых спортивных событий во всей Центральной Азии и регионе СНГ;

Бой стилей: Агрессивный, постоянно идущий вперед панчерский стиль Эргашева, основанный на нокаутах, станет настоящим испытанием против техничной, оборонительной и высокоинтеллектуальной олимпийской школы Елеусинова;

Промоутерский торг: Несмотря на юридические ограничения, если стороны ИБА и Зуффа смогут найти финансовый компромисс, этот поединок может быть организован на крупных аренах в ближайшем будущем.

Данная дискуссия между Шохджахоном Эргашевым и Данияром Елеусиновым в очередной раз взволновала любителей профессионального бокса и подняла интерес к противостоянию двух спортсменов на самую высокую точку.

Как вы думаете, если бой между Шохджахоном Эргашевым и Данияром Елеусиновым действительно состоится, какой боксер одержит победу — принесет ли победу мощный удар нокаутера-узбека или высокое техника казахского олимпийского чемпиона? Считаете ли вы заявление Данияра о контракте с Зуффа обоснованным? Оставляйте свои мысли в комментариях и делитесь анализом этого жаркого поединка в мире бокса со всеми любителями кожаной перчатки и друзьями!