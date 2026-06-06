Эргашев рассказал о мечте сыграть на ЧМ и подготовке сборной

Вратарь сборной Узбекистана Ботирали Эргашев поделился своими эмоциями, процессом подготовки, атмосферой в команде и ответственностью, лежащей на вратарях, перед чемпионатом мира. В его словах четко чувствуются волнение, уверенность и стремление к большой цели перед первым мундиалем.

В интервью пресс-службе ФФУ Эргашев подчеркнул, что участие в чемпионате мира является огромной мечтой для каждого футболиста. По его словам, эта цель была одной из самых заветных и в его личной карьере.

«Каждый футболист мечтает сыграть на чемпионате мира. Можно сказать, что это одна из моих самых больших мечтаний», — заявил вратарь.

Действительно, первое участие сборной Узбекистана в финальной стадии чемпионата мира считается историческим событием для всего футбола страны. Если раньше наши болельщики поддерживали другие сборные и наблюдали за ними через экран, то теперь на большую сцену выходит сам Узбекистан.

Эргашев также особо отметил эти эмоции. Он сказал, что еще недавно поддерживал и смотрел другие команды на чемпионатах мира, а теперь воспринимает участие нашей национальной сборной в этом турнире как большое счастье.

«Еще недавно мы болели за какие-то команды и смотрели мундиали. Слава богу, теперь участвуем сами. Это очень радует», — добавил он.

Вратарь также вспомнил, что отборочный этап прошел непросто. По его мнению, каждый матч был по-своему тяжелым и важным. Особенно моментом огромной важности для команды стал сейв Уткира Юсупова с пенальти в матче против Северной Кореи.

«В отборочном этапе легких игр не было. Каждый матч проходил сложно. Думаю, очень важным стал матч против Северной Кореи, где ака Уткир Юсупов отбил пенальти», — сказал Эргашев.

Этот эпизод действительно запомнился как один из ключевых поворотных моментов на пути к отбору. На пути к крупным турнирам иногда один сейв, один гол или один эпизод могут изменить всю историю. Для вратарей такие ситуации означают особую ответственность и психологическое давление.

Эргашев также рассказал о главной задаче вратарей на чемпионате мира. По его словам, главная задача каждого голкипера — сохранить ворота «сухими», то есть сыграть на ноль. На мундиале это непросто из-за высокого уровня соперников, но именно такие матчи показывают истинный класс вратарей.

«Главная цель на ЧМ — сыграть на ноль», — сказал он.

Кроме того, Ботирали положительно отозвался об атмосфере в сборной. По его словам, в команде хороший настрой, футболисты объединены общей целью и серьезно готовятся к матчам.

«Слава богу, атмосфера на отличном уровне. Готовимся к матчам с хорошим настроением», — сказал Эргашев.

Вратарь также остановился на нагрузках на тренировках и процессе подготовки. По его словам, сейчас сборная работает над адаптацией к высокой интенсивности. Ведь на чемпионате мира темп игры будет очень высоким, каждому футболисту нужно быстро принимать решения, постоянно двигаться и быть готовым к большому давлению.

«На тренировках мы также работаем над высокой интенсивностью. На чемпионате мира темп будет очень высоким, поэтому нужно готовиться к этому заранее, и я думаю, мы должны пройти этот этап», — сказал он.

Это мнение очень важно. Ведь существует большая разница между уровнем футбола в Азии и играми на чемпионате мира. На мундиале соперники действуют быстрее, нападающие используют даже малейшие шансы, а ошибки сразу наказываются. Для вратаря это давление становится еще сильнее.

Эргашев также подчеркнул, что воспринимает игру против сильных нападающих как приятное испытание. По его мнению, именно в матчах против соперников высокого класса раскрывается истинный потенциал футболиста. Это, с одной стороны, большой риск, а с другой — отличная возможность проявить себя.

«Играть против нападающих высокого уровня тоже приятно. Потому что в матче против сильных соперников ваш потенциал проявляется больше. Это также хорошая возможность проверить себя», — сказал вратарь.

На чемпионате мира сборную Узбекистана ждут сильные соперники. В таких матчах каждое действие вратарей имеет большое значение. Правильный выбор позиции, готовность к ударам, управление защитниками и психологическая устойчивость — все это может стать решающим фактором.

Эргашев также сказал, что национальная команда постарается показать командную игру на мундиале и доказать, что она ничем не уступает другим. Он подчеркнул, что порадовать болельщиков — большая цель для команды.

«Если бог даст, мы покажем командную игру на турнире и докажем, что ничем не уступаем. Надеемся показать хорошую игру и порадовать наших болельщиков», — сказал он.

Эти слова отражают общий настрой в национальной команде: футболисты понимают, что соперники сильны, но не намерены выходить на поле со страхом. Наоборот, они хотят проверить свои возможности, защитить честь страны и показать достойную игру болельщикам.

В конце беседы Эргашев также сказал, что среди молодых футболистов ему больше всего нравится игра Аббосбека Файзуллаева. Он подчеркнул, что дриблинг Аббоса, креативные действия и нестандартные решения в атаке создают трудности и для вратарей.

«Среди молодых футболистов больше всего нравятся игры Аббоса Файзуллаева. Также его дриблинг и креативность создают трудности вратарям», — сказал Эргашев.

Аббосбек Файзуллаев в последние годы стал одним из самых ярких футболистов нашей сборной. Его скорость, технические действия и креативное мышление добавляют новые краски в атаку Узбекистана. То, что вратарь отдельно отмечает его, показывает, насколько опасным исполнителем является Аббос даже на тренировках.

Интервью Ботирали Эргашева показало настрой в команде перед чемпионатом мира. Мечта сбылась, но теперь начинается главное испытание. Выход на ЧМ — это история. Достойная игра на нем — новая задача.

Поскольку сборная Узбекистана впервые выходит на мировую арену, большая ответственность лежит на каждом футболисте, каждом вратаре и каждом тренере. Как сказал Эргашев, команда постарается доказать на поле, что она ничем не уступает другим. Болельщики же с нетерпением ждут результата этой уверенности, труда и мечты.