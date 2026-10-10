Шохжахон Эргашев бросил открытый вызов Шахобиддину Эгамову за пояс Номад

·44·Спорт
Шохжахон Эргашев бросил открытый вызов Шахобиддину Эгамову за пояс Номад

Известный представитель профессионального бокса Шохжахон Эргашев выступил с неожиданным заявлением, выразив готовность выйти на ринг за чемпионский пояс лиги Номад. Известный своими резкими и прямыми высказываниями мастер кожаной перчатки выбрал в качестве своей следующей цели еще одного узбекистанского спортсмена — Шахобиддина Эгамова.

Эргашев раскрыл подробности спаррингов, которые ранее проходили между ними в зале, максимально повысив интригу перед возможным будущим боем.

«Проводили спарринги раз десять»: громкое заявление от Эргашева

Вспоминая прошлые тренировки с Эгамовым, Шохжахон Эргашев подверг резкой критике уровень своего соперника:

  • Однораундовая выносливость: «Мы проводили спарринги в зале более 10 раз с Эгамовым, который будет драться за чемпионский пояс в весе до 65 кг. Однако он не выдерживал со мной ни одного раунда. Могу смело заявить это ему прямо в глаза», — подчеркнул Эргашев;

  • Конфликт по поводу «кулачки»: По словам спортсмена, ранее между ними возникал небольшой конфликт. Тогда Эгамов предложил ему сойтись на голых руках («на кулачках»), и Шохжахон принял этот вызов без каких-либо колебаний;

  • Вес — не проблема: Эргашев сообщил, что его основной боевой вес составляет 63 кг, однако он может спокойно конкурировать и в весовой категории до 65 кг, и это не доставит ему никаких трудностей.

План: победа над Дастаном и незамедлительный титульный бой

Шохжахон также поделился своими ближайшими планами и амбициями в лиге Номад:

  • Короткий путь к титульному бою: «Если я побежу Дастана и все пройдет так, как задумывалось, за счет моего имени и авторитета лига может предоставить мне чемпионский поединок уже в следующем бою», — говорит боксер;

  • Угроза двум весовым категориям: Эргашев открыто вызвал на бой действующих чемпионов не только в весе до 65 кг, но и в категории до 70 кг.

Когда может состояться бой?

Пока организаторы официально не объявляли о поединке между Шохжахоном Эргашевым и Шахобиддином Эгамовым.

    Однако, учитывая столь резкие заявления Эргашева и огромный интерес узбекских болельщиков, ожидается, что промоушен Номад в скором времени приступит к организации этого жаркого принципиального противостояния.

    Шохжахон ЭргашевШахобиддин Эгамовлига Nomadвес 65 кг
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    Shuhrat Razzakov
    «ZAMIN.UZ» редактор

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