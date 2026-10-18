Дебют и словесная перепалка на ринге: Шахджахан Эргашев победил в бою без перчаток

·105·Спорт
Дебют и словесная перепалка на ринге: Шахджахан Эргашев победил в бою без перчаток

Бывший претендент на чемпионский пояс мира по профессиональному боксу, известный узбекский спортсмен по прозвищу нокаутер Шахджахан Эргашев круто изменил свою карьеру и впервые вышел на ринг в боях без перчаток (кулачных боях).

Выступив на международном турнире ИБА Номад 16 в столице Ташкенте, наш соотечественник провел поединок против опытного казахстанского бойца Дастана Бекена и одержал яркую победу. Однако финансовый спор и неожиданный конфликт, возникшие в октагоне сразу после окончания боя, стали главной темой соревнований.

Полные 3 раунда напряжения: Единогласное решение судей

Противостояние, прошедшее по регламенту боев без перчаток, отличалось высоким темпом и кровавыми столкновениями:

  • Мастерство в дебюте: Шахджахан Эргашев на протяжении всего боя удерживал преимущество за счет мощных ударов и быстрых комбинаций;

  • Сопротивление Бекена: Казахстанский соперник выдержал удары и не позволил остановить бой досрочно, так что 3-раундовое противостояние прошло полностью;

  • Единогласная победа: По итогам раундов судейская коллегия единогласно признала превосходство мастера кожаной перчатки из Узбекистана, и Эргашев победно начал новое спортивное направление.

«Отдашь свой гонорар?»: Провокационный вопрос ведущего и потасовка

В момент послематчевого официального интервью ситуация неожиданно накалилась:

  • Неуместный вопрос ведущего: Казахстанский ведущий турница, протянув микрофон, напомнил, что Эргашев обещал нокаутировать соперника перед боем, и задал острый и необычный вопрос: «Обещанного нокаута не было, отдадите ли вы теперь свой гонорар Дастану Бекену или нет?»;

  • Жесткий ответ Шахджахана: Эргашев резко отреагировал на вопрос, заявив, что финансовые вопросы будут решаться только с руководством Лиги, а его гонорар в несколько раз выше, чем у соперника;

  • Столкновение на ринге: После этих слов между сторонами и углами двух бойцов разгорелось разногласие, переросшее в словесную перепалку, которую удалось погасить при вмешательстве организаторов.

Этот яркий и скандальный дебют Шахджахана Эргашева в лиге боев без перчаток еще больше повысил интерес к его будущим поединкам.

Шахджахан ЭргашевIBA Nomad 16Дастан БекенБои без перчаток
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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