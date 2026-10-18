Дебют и словесная перепалка на ринге: Шахджахан Эргашев победил в бою без перчаток
Бывший претендент на чемпионский пояс мира по профессиональному боксу, известный узбекский спортсмен по прозвищу нокаутер Шахджахан Эргашев круто изменил свою карьеру и впервые вышел на ринг в боях без перчаток (кулачных боях).
Выступив на международном турнире ИБА Номад 16 в столице Ташкенте, наш соотечественник провел поединок против опытного казахстанского бойца Дастана Бекена и одержал яркую победу. Однако финансовый спор и неожиданный конфликт, возникшие в октагоне сразу после окончания боя, стали главной темой соревнований.
Полные 3 раунда напряжения: Единогласное решение судей
Противостояние, прошедшее по регламенту боев без перчаток, отличалось высоким темпом и кровавыми столкновениями:
Мастерство в дебюте: Шахджахан Эргашев на протяжении всего боя удерживал преимущество за счет мощных ударов и быстрых комбинаций;
Сопротивление Бекена: Казахстанский соперник выдержал удары и не позволил остановить бой досрочно, так что 3-раундовое противостояние прошло полностью;
Единогласная победа: По итогам раундов судейская коллегия единогласно признала превосходство мастера кожаной перчатки из Узбекистана, и Эргашев победно начал новое спортивное направление.
«Отдашь свой гонорар?»: Провокационный вопрос ведущего и потасовка
В момент послематчевого официального интервью ситуация неожиданно накалилась:
Неуместный вопрос ведущего: Казахстанский ведущий турница, протянув микрофон, напомнил, что Эргашев обещал нокаутировать соперника перед боем, и задал острый и необычный вопрос: «Обещанного нокаута не было, отдадите ли вы теперь свой гонорар Дастану Бекену или нет?»;
Жесткий ответ Шахджахана: Эргашев резко отреагировал на вопрос, заявив, что финансовые вопросы будут решаться только с руководством Лиги, а его гонорар в несколько раз выше, чем у соперника;
Столкновение на ринге: После этих слов между сторонами и углами двух бойцов разгорелось разногласие, переросшее в словесную перепалку, которую удалось погасить при вмешательстве организаторов.
Этот яркий и скандальный дебют Шахджахана Эргашева в лиге боев без перчаток еще больше повысил интерес к его будущим поединкам.
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