«Темиров — настоящий монстр, в нем есть ужасающая сила»: Дастин Порье о предстоящем бою

Один из самых известных представителей мира смешанных единоборств (ММА), бывший временный чемпион UFC в легком весе Дастин Порье поделился своими мыслями по поводу предстоящего важного поединка между нашим соотечественником Рамазоном Темировым и англичанином Лонером Каваной.

Легенда октагона подробно проанализировал взрывную силу узбекского бойца, его жуткий нокаутирующий потенциал и тактические преимущества его соперника.

«В каждом его ударе кроется ужасающая сила»: признание Порье о Темирове

Дастин Порье особо выделил агрессивность и ударную мощь узбекского спортсмена в октагоне:

«Настоящий монстр»: «Лично мне нравятся действия Каваны, но тот парень — Рамазон Темиров — просто настоящий монстр;

Нокаутирующий потенциал: В каждом его ударе скрывается жуткая, поразительная сила. В этом столкновении по мощи и тяжести ударов Темиров, несомненно, будет иметь абсолютное преимущество», — подчеркнул Порье.

Встречная тактика Каваны: какого боя ждет Порье?

Американская звезда также не оставил без внимания возможности английского бойца и остановился на его главном оружии:

Дистанция и защита: Лонер Кавана умеет очень мастерски уклоняться от ударов на ближней дистанции;

Контратака и ошибки: Он отлично умеет быстро переходить из защиты в контратаку, наносить точные ответные удары и заставлять соперника ошибаться.

Когда состоится бой?

Подробности этого противостояния, которое болельщики ждут с большим интересом и нетерпением: