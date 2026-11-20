Для нашего соотечественника подобные проверки имеют особое значение. Причиной тому является дисквалификация, примененная к бойцу в 2025 году после того, как в его организме было обнаружено запрещенное вещество. Этот инцидент стал одним из серьезных испытаний в карьере Темирова.

Темиров опубликовал на своей странице в Instagram кадры процесса, связанного с допинг-контролем. Однако на данный момент информация о результатах проверки не разглашается. Поэтому сам факт прохождения спортсменом допинг-теста еще не означает, что результаты его анализов оказались отрицательными.

Узбекский боец Рамазон Темиров , занимающий 10-е место в рейтинге наилегчайшего веса UFC, прошел очередной допинг-контроль. Об этом спортсмен сообщил в социальных сетях.

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После этого вполне естественно, что каждое прохождение спортсменом допинг-контроля привлекает внимание болельщиков. Особенно важно строгое соблюдение антидопинговых правил для бойца, который стремится сохранить свое место в рейтинге UFC и достичь новых высоких результатов.

Темиров проиграл в своем последнем бою

В последний раз Рамазон Темиров выходил в октагон в октябре против англичанина Лона Каваны. Этот поединок завершился неудачно для нашего соотечественника, и Темиров уступил сопернику.

Теперь дальнейшие планы узбекского бойца, его следующий бой и результаты допинг-теста будут находиться в центре внимания болельщиков.

Перед Темировым стоит важная задача: после недавнего поражения вернуться еще сильнее, укрепить свои позиции в UFC и оправдать доверие фанатов. На этом пути, наряду со спортивными результатами, успешное прохождение допинг-контроля также имеет огромное значение.