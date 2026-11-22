Новая интрига в UFC: возможный бой между Рамазаном Темировым и Киоджи Хоригучи...
Узбекский боец UFC Рамазан Темиров выразил желание провести бой против опытного японского спортсмена Киоджи Хоригучи, который ранее победил Асу Алмабаева.
Боец поделился в сторис на своей официальной странице в Instagram видеокадром, на котором запечатлено выступление Киоджи Хоригучи в октагоне и фрагмент его интервью, и напрямую обратился к промоушену.
Подробности обращения в социальных сетях
Как видно на скриншоте, Рамазан Темиров отметил в этой публикации страницы уфконпарамунт и ufc, оставив следующую подпись:
«UFC, я готов! Давайте устроим отличный бой с этим соперником», — написал Темиров.
Также он отметил активность своих болельщиков, добавив на узбекском языке: «Мой народ отмечает меня в этом видео». На самом видеоролике видны кадры, где Хоригучи говорит в микрофон, и логотип UFC он Парамунт+.
Аспект / Деталь
Информация
Спортсмен, бросивший вызов
Рамазан Темиров (Узбекистан, боец UFC)
Соперник, которому брошен вызов
Киоджи Хоригучи (Япония; победитель Асу Алмабаева)
Платформа обращения
Instagram сторис (
Основной посыл
Заявление о готовности и предложение организовать зрелищный бой
Почему этот бой кажется интересным?
После победы Киоджи Хоригучи над Асу Алмабаевым интерес к японскому бойцу значительно возрос. Выбор Рамазана Темирова в пользу этого соперника дает основания ожидать поединок, насыщенный высоким темпом, техникой и острыми моментами в октагоне. Теперь все внимание приковано к реакции представителей UFC и стороны соперника.
Как вы считаете, если бой между Рамазаном Темировым и Киоджи Хоригучи состоится, у кого из них шансы на победу выше? Оставляйте свои мнения в комментариях!
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