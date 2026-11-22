Узбекский боец UFC Рамазан Темиров выразил желание провести бой против опытного японского спортсмена Киоджи Хоригучи, который ранее победил Асу Алмабаева.

Боец поделился в сторис на своей официальной странице в Instagram видеокадром, на котором запечатлено выступление Киоджи Хоригучи в октагоне и фрагмент его интервью, и напрямую обратился к промоушену.

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Как видно на скриншоте, Рамазан Темиров отметил в этой публикации страницы уфконпарамунт и ufc, оставив следующую подпись:

«UFC, я готов! Давайте устроим отличный бой с этим соперником», — написал Темиров.

Также он отметил активность своих болельщиков, добавив на узбекском языке: «Мой народ отмечает меня в этом видео». На самом видеоролике видны кадры, где Хоригучи говорит в микрофон, и логотип UFC он Парамунт+.