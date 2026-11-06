С каким составом Испания отправится на решающие матчи Лиги наций?

·41·Спорт
С каким составом Испания отправится на решающие матчи Лиги наций?
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  • Главный тренер национальной сборной Испании Луис де ла Фуенте объявил расширенный состав на решающие ноябрьские матчи Лиги наций УЕФА.
  • Команда, занимающая первое место в группе с 12 очками, 12 ноября сыграет против Чехии на выезде.
  • 15 ноября она встретится с Англией на своем поле.

Главный тренер действующего чемпиона Европы — национальной сборной Испании Луис де ла Фуэнте объявил расширенный состав на решающие ноябрьские матчи Лиги наций УЕФА.

«Красную фурию», которая показывает 100-процентный результат в группе, ждут два важных испытания: 12 ноября команда сыграет на выезде против Чехии, а 15 ноября примет на своем поле главного соперника — Англию.

Полный состав: распределение по линиям

В заявку Луиса де ла Фуэнте вошли следующие футболисты:

  • Вратари: Унай Симон («Атлетик»), Давид Райя («Арсенал»), Жоан Гарсия («Барселона»), Альваро Вальес («Бетис»);

  • Защитники: Педро Порро («Тоттенхэм»), Алехандро Гримальдо, Марк Пубиль (оба — «Атлетико»), Эмерик Ляпорт («Атлетик»), Пау Кубарси («Барселона»), Хакобо Рамон («Комо»), Марк Кукурелья, Дин Хёйсен (оба — «Реал»);

  • Полузащитники: Мартин Субименди, Микель Мерино (оба — «Арсенал»), Педри, Фермин Лопес (оба — «Барселона»), Фабиан Руис («ПСЖ»), Марк Рока («Бетис»), Пабло Барриос, Алекс Баэна (оба — «Атлетико»);

  • Нападающие: Ферран Торрес («ПСЖ»), Ламин Ямаль («Барселона»), Нико Уильямс («Атлетик»), Ереми Пино («Кристал Пэлас»), Микель Оярсабаль, Андер Барренечеа (оба — «Реал Сосьедад»), Роберто Фернандес («Эспаньол»).

Ситуация в турнирной таблице и интрига борьбы

Испания подходит к этому сбору в идеальном состоянии, являясь единоличным лидером группы:

  • Испания — 12 очков: лидер группы с 100-процентным показателем побед после четырех туров;

  • Англия — 9 очков: команда Томаса Тухеля, занимающая вторую строчку, намерена отобрать лидерство в очном противостоянии 15 ноября;

  • Хорватия (3 очка) и Чехия (0 очков): хорваты остаются на 3-м месте, а Чехия пока не набрала ни одного очка.

Испанцы намерены досрочно решить вопрос с выходом в плей-офф через победу в гостях у Чехии и закрепить за собой первое место в группе в матче против Англии 15 ноября.

Сборная ИспанииЛига наций УЕФАЛуис де ла Фуэнте
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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