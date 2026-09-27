Чудо из 39 матчей: Испания повергла Англию и установила абсолютный мировой рекорд!

·44·Спорт
Чудо из 39 матчей: Испания повергла Англию и установила абсолютный мировой рекорд!

В истории мирового футбола открыта новая страница — действующие чемпионы Европы, сборная Испании по футболу, в очередной раз доказали, что являются самой непобедимой машиной нашей планеты. В центральном матче 1-го тура Лиги А Лиги наций УЕФА на великолепном лондонском стадионе «Уэмбли» «красная фурия» одержала волевую победу над Англией со счетом 3:2. Эта победа вошла в летопись не просто как важные 3 очка, а как исторический рекорд: подопечные Луиса де ла Фуэнте довели свою беспроигрышную серию в официальных турнирах ровно до 39 матчей, обновив мировой рекорд.

В последний раз Испания проигрывала в основное время официального матча 3,5 года назад — в марте 2023 года Шотландии (0:2). Таким образом, испанцы превзошли принадлежавший ранее сборной Италии при Роберто Манчини показатель в 37 матчей, а также свой собственный летний личный рекорд в 38 матчей, став единоличными обладателями самой длинной беспроигрышной серии в истории футбола.

«39 официальных матчей, крах рекорда Италии и триумф на “Уэмбли”»: 5 ключевых пунктов исторического рекорда

Самые важные официальные факты обновления Испанией мирового рекорда:

  • 39 официальных матчей без поражений: Сборная Испании по футболу не проигрывает в официальных встречах 39 матчей подряд, зафиксировав абсолютный мировой рекорд;

  • Триумф на «Уэмбли» со счетом 3:2: Победа над англичанами в столице Англии стала кульминацией нового рекорда;

  • Рекорд Италии из 37 матчей остался позади: Установленный итальянцами в 2018–2021 годах рекорд в 37 матчей официально канул в лету;

  • Непобедимы в основное время с 2023 года: Свой последний проигрыш в основное время официальных матчей Испания потерпела в марте 2023 года от Шотландии (0:2);

  • Гениальный показатель Де ла Фуэнте: Под руководством главного тренера в 51 матче одержана 41 победа, зафиксировано 7 ничьих и потерпено всего 3 поражения.

Сравнительный анализ обладателей мирового рекорда и статистики Де ла Фуэнте

Таблица беспроигрышных серий в истории футбола и тренерского баланса Луиса де ла Фуэнте:

Показатели и параметры

Сборная Испании (Новый мировой рекорд)

Сборная Италии (Прежний рекордсмен)

Официальная беспроигрышная серия

39 официальных матчей (Абсолютный мировой рекорд)

37 официальных матчей (сентябрь 2018 г. – октябрь 2021 г.)

Матч, в котором оформлен рекорд

Англия — Испания 2:3 («Уэмбли», Лондон)

Продлевалась до полуфинала Лиги наций

Последнее официальное поражение (основное время)

Март 2023 г. (против Шотландии, 0:2)

Сентябрь 2018 г. (против Португалии, 0:1)

Результат главного тренера (Де ла Фуэнте)

51 матч: 41 победа, 7 ничьих, 3 поражения

Фундамент чемпионства в эпоху Роберто Манчини

3 поражения главного тренера

Шотландия (0:2, 2023), Колумбия (0:1, 2024), Португалия (пен. 2025)

Стиль и тактическое превосходство

Идеальный контроль мяча, быстрые фланги и системный прессинг

Дисциплинированная оборона и прагматичные комбинации

Футбольная экспертиза: Почему Испания Луиса де ла Фуэнте — самая мощная команда мира?

Выводы международных спортивных аналитиков, футбольных историков и экспертов УЕФА:

  • «Неповторимый сплав молодого поколения и опыта»: Де ла Фуэнте идеально внедрил в философию главной команды игроков, воспитанных в молодежных сборных Испании; объединение таких звезд, как Ламин Ямаль, Нико Уильямс, Алекс Баэна, с опытными столпами вроде Родри и Карвахаля превратилось в неудержимую силу;

  • «Несокрушимая ментальная воля на “Уэмбли”»: Проигрывая англичанам в Лондоне со счетом 1:2, во втором тайме перехватить инициативу в игре и вырвать победу со счетом 3:2 — это характер, присущий только великим чемпионам;

  • Системная стабильность и продолжительность рекорда: Победы в 41 матче из 51 — феноменальный показатель, в настоящее время Испания является единственной командой, способной диктовать свою игру любому гранду мира; ожидается, что эта серия в ближайшее время еще больше продлится.

Как вы думаете, какая сборная сможет остановить рекордную 39-матчевую серию национальной команды Испании? Является ли этот состав под руководством Луиса де ла Фуэнте сильнее Испании времен «Хави-Иньеста-Вилья»? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь этой нашумевшей статьей, посвященной рекорду мирового футбола, со всеми любителями футбола!

Сборная Испании по футболуЛуис де ла ФуэнтеЛига наций УЕФА39-матчевая беспроигрышная серия
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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