Луис де ла Фуэнте признан лучшим тренером года

На престижной церемонии вручения наград «Золотой мяч-2026» (Баллон д'Ор), проходящей на сцене театра «Палладиум» в Лондоне, был официально объявлен победитель в номинации «Лучший тренер года». Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте был признан лучшим мужским тренером планеты.

Опытный испанский специалист удостоился этого высокого индивидуального признания после того, как привел «Красную фурию» к чемпионскому титулу на Чемпионате мира, прошедшем летом на полях США, Канады и Мексики.

Конкуренция среди топ-тренеров: превосходство Де ла Фуэнте

Между именитыми специалистами, показавшими значимые результаты с клубами и сборными в течение года, развернулась острая борьба:

Фактор Чемпионата мира: Уверенная, тактически совершенная и яркая игра, продемонстрированная сборной Испании под руководством Луиса де ла Фуэнте во время мундиаля, стала решающей в процессе голосования;

Оставленные позади кандидаты: В споре за награду испанский тренер опередил таких сильных специалистов, как прошлогодний лауреат Луис Энрике («ПСЖ»), Микель Артета («Арсенал»), Унаи Эмери («Астон Вилла») и Венсан Компани («Бавария»).

Триумф Испании и в женском футболе: Пере Ромеу — наставник года

В ходе мероприятия также был отмечен лучший тренер, успешно руководивший женскими командами:

Победа наставника «Барселоны»: Награда лучшему тренеру года в женском футболе была вручена наставнику клуба «Барселона» Пере Ромеу;

Полное доминирование испанского футбола: Тот факт, что обе награды — как в мужском, так и в женском тренерском зачете — достались испанским специалистам, еще раз продемонстрировал огромный авторитет тренерской школы страны на мировой арене.

«Золотой мяч-2026»: Лучшие тренеры года