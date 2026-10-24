Аустралиан воман сетс рекорд бй пуллинг уп он а пулл-уп бар 7,079 тимес ин 24 хурс

34-летняя австралийка Оливия Винсон побила женский мировой рекорд Гиннесса, подтянувшись на перекладине 7079 раз за 24 часа. Она почти вдвое превзошла предыдущий результат, оказавшись в центре внимания благодаря своему колоссальному достижению в области физической выносливости.

Интересно, что эту идею изначально предложил муж и тренер Оливии. Занимающаяся фитнесом женщина поначалу рассмеялась, услышав предложение, так как не верила, что такой рекорд можно побить. Однако со временем она стала серьезно изучать возможность достижения этой цели.

Оливия тренировалась в течение трех месяцев, чтобы подготовиться к испытанию. Но в процессе попытки установления рекорда она повредила сухожилие бицепса и не смогла продолжать подтягиваться, из-за чего была вынуждена отменить свой план. Восстановившись в течение нескольких месяцев, она снова вернулась к тренировкам и решила реализовать поставленную цель.

«Я искала для себя еще более серьезное испытание. Мой муж и тренер предложили подтягиваться на перекладине в течение 24 часов. Сначала я действительно рассмеялась, услышав это, потому что не верила, что справлюсь. Я увидела, что тогдашний рекорд составлял 4081 раз, и снова подумала, что это невозможно. Затем я немного подсчитала и пришла к выводу, что, возможно, смогу это сделать», — рассказала Винсон представителям Книги рекордов Гиннесса.

Для обычного человека даже тысячи подтягиваний на перекладине за 24 часа кажутся практически невозможными. Оливия же показала результат, значительно превышающий этот показатель. Предыдущий рекорд был установлен в 2021 году польской спортсменкой Паулой Горло, которая подтянулась 4081 раз.

29–30 марта текущего года 34-летняя австралийка обновила этот результат, сумев за 24 часа подтянуться в общей сложности 7079 раз. Это означает в среднем около пяти подтягиваний каждую минуту.

«Когда я начинала это испытание, я действительно не верила, что такого результата можно достичь для себя. Теперь же это достижение заставляет меня пересмотреть свои взгляды на все то, что, как мне казалось, я не смогу осилить», — сказала Оливия.

Этот результат демонстрирует важность не только физической подготовки, но также целеустремленности и терпения. Весьма вероятно, что Оливия Винсон в будущем снова попадет на страницы Книги мировых рекордов Гиннесса.