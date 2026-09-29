Исторический результат Акбара Джураева: золотая медаль и несколько новых рекордов

Узбекский тяжеловес Акбар Джураев показал очередной исторический результат на Азиатских играх Аити-Нагоя-2026. Наш соотечественник по сумме двух упражнений завоевал золотую медаль с результатом 423 килограмма.

Выступление Джураева не ограничилось лишь чемпионством. Наш спортсмен обновил мировые и азиатские рекорды по ходу соревнований и завершил свое выступление в Аити-Нагое целым рядом высоких достижений.

423 килограмма — чемпионский результат

Акбар Джураев на практике доказал, что является сильнейшим спортсменом в своей весовой категории по тяжелой атлетике.

Наш соотечественник показал в сумме рывка и толчка результат в 423 килограмма. Этот показатель обеспечил ему абсолютную победу в своей весовой категории.

Таким образом, Джураев пополнил копилку делегации Узбекистана еще одной золотой медалью Азиатских игр Аити-Нагоя-2026.

Но помимо чемпионства, главным событием в его исполнении стали рекорды.

В рывке — новый мировой рекорд

Джураев показал в упражнении рывок результат в 197 килограммов, установив новый мировой рекорд.

Этот показатель стал одним из самых ярких моментов выступления спортсмена в Аити-Нагое.

Результат в 197 килограммов не только сыграл важную роль в его борьбе за чемпионство, но и вошел в историю как новый мировой рекорд по тяжелой атлетике.

Обновлены и рекорды Азии

Рекорды Акбара Джураева не ограничились мировым достижением.

Узбекский чемпион также сумел обновить рекорды Азии в программах рывка и толчка.

В результате Джураев завершил свое выступление на Аити-Нагоя-2026 сразу с несколькими крупными результатами:

Золотая медаль Азиатских игр;

Результат в 423 килограмма по сумме двух упражнений;

Мировой рекорд в рывке — 197 килограммов;

Рекорды Азии в рывке и толчке.

Очередное золото делегации Узбекистана

В Аити-Нагое спортсмены Узбекистана продолжают борьбу за медали в различных направлениях.

А золотая медаль Акбара Джураева стала еще одной ценной наградой для делегации страны. Однако значимость этой победы измеряется не только медалью.

Потому что Джураев украсил свое чемпионство мировым рекордом и рекордами Азии.

423 килограмма — результат, достаточный для золотой медали. А 197 килограммов — цифра, ставшая мировым рекордом.

Таким образом, Акбар Джураев не только продемонстрировал свою непревзойденность в своей весовой категории на Азиатских играх Аити-Нагоя-2026, но и вписал еще одну яркую страницу в историю тяжелой атлетики Узбекистана.

Золотая медаль, мировой рекорд и рекорды Азии — чемпионский вечер Акбара Джураева в Аити-Нагое останется в истории именно с этой тройкой достижений.