Официально объявлено: когда состоится бой между Богданом Гуськовым и Робертом Уиттакером?

·7·Спорт
Официально объявлено: когда состоится бой между Богданом Гуськовым и Робертом Уиттакером?

Самый престижный в мире промоушен смешанных единоборств UFC официально объявил о следующем бое узбекистанского спортсмена Богдана Гуськова. Представитель нашей страны встретится с известной австралийской звездой, бывшим чемпионом мира UFC в среднем весе Робертом Уиттакером.

Этот бескомпромиссный поединок состоится 6 февраля 2027 года в австралийском Сиднее в рамках престижного турнира UFC Фигхт Нигхт в полутяжелой весовой категории. Гуськов будет драться против соперника на его родине — под давлением местных трибун.

Соперничество в рейтинге и положение в весовой категории

Уровень обоих бойцов, выходящих в октагон, показывает, насколько важна эта схватка:

  • Места в рейтинге: Богдан Гуськов в настоящее время занимает 10-е место в рейтинге UFC, а Уиттакер расположился непосредственно за ним — на 11-й строчке;

  • Цена победы: Победа в этом противостоянии послужит для Гуськова огромным трамплином для входа в топ-5 полутяжелого дивизиона и приближения к чемпионскому поясу.

Кто соперник? Карьера и последние бои Роберта Уиттакера

Австралийский 35-летний бывший чемпион мира обладает богатым опытом в октагоне, записав на свой счет 28 побед и 9 поражений в профессиональной карьере:

  • Успешный дебют в новом весе: Уиттакер провел свой дебют в полутяжелом весе 12 июля этого года против Никиты Крылова, досрочно победив соперника уже в 1-м раунде;

  • Последние испытания: До этой победы он уступил в своей карьере Ренье де Риддеру и Хамзату Чимаеву;

  • История поражений: Два из 9 поражений в своей карьере бывший чемпион потерпел от Исраэля Адесаньи.

Для Богдана Гуськова победа над бывшим чемпионом на выезде может стать одним из самых больших достижений в его карьере.

Богдан ГуськовРоберт УиттакерUFCUFC Fight Night
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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