Богдан Гуськов рассказал о плане победы над бывшим чемпионом UFC Робертом Уиттакером

·0·Спорт
Богдан Гуськов рассказал о плане победы над бывшим чемпионом UFC Робертом Уиттакером

Известный узбекистанский мастер смешанных единоборств Богдан Гуськов официально готовится к одному из самых масштабных и ответственных испытаний в своей карьере. Наш соотечественник впервые прокомментировал свой следующий бой, официально анонсированный самым престижным промоушеном мира, и пообещал болельщикам яркий и зрелищный нокаут.

В предстоящем поединке Гуськов сразится с одной из легендарных звезд UFC, бывшим чемпионом Робертом Уиттакером.

Главное событие в Сиднее: дата и статус боя

Это важное противостояние станет одним из ключевых событий международного турнира:

  • Время и место: Бой состоится 7 февраля 2027 года в рамках турнира «UFC Фигхт Нигхт Сйдней» в австралийском Сиднее;

  • Место в карде: Схватка между Гуськовым и Уиттакером пройдет в статусе ко-маин евент, то есть станет вторым по значимости центральным боем вечера;

  • Уровень соперника: 35-летний австралиец Роберт Уиттакер является бывшим чемпионом UFC в среднем весе и выйдет в октагон на своей домашней арене.

«Меня любят за зрелищные бои»: план Гуськова

В интервью изданию «Red Корнер ММА» узбекистанский спортсмен, признав сильные стороны своего будущего соперника, открыто заявил о своей главной цели:

  • Только досрочная победа: «Конечно, я постараюсь показать зрелищный бой. Болельщики любят меня за мои зрелищные поединки. Я буду стремиться нокаутировать соперника», — сказал Гуськов;

  • Ключи к октагону: «Роберт — бывший чемпион! Есть несколько ключей к победе, но какие из них действительно сработают, нужно будет определить непосредственно в октагоне», — заключил узбекистанский спортсмен.

Ожидается, что бой Богдана Гуськова против бывшего короля дивизиона станет решающим для его продвижения в рейтингах UFC и возможного включения в чемпионскую гонку.

Богдан ГуськовРоберт УиттакерUFC Fight Night SydneyММА
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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