Роберт Уиттакер высказался о бое против нашего соотечественника Богдана Гуськова
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- Австралийский экс-чемпион Роберт Уиттакер выйдет на октагон против узбекского бойца Богдана Гуськова 7 февраля 2027 года в Сиднее.
- Этот бой пройдет в рамках турнира UFC Fight Night 298 в полутяжелой весовой категории.
- Уиттакер оценил своего соперника как сильного нокаутера и опасного бойца, отметив, что подготовил план боя против него.
Бывший чемпион UFC в среднем весе, знаменитый австралийский боец Роберт Уиттакер поделился своими мыслями перед предстоящим важным поединком против представителя Узбекистана Богдана Гуськова. Этот захватывающий бой состоится 7 февраля 2027 года в австралийском Сиднее в рамках турнира UFC Фигхт Нигхт 298 в полутяжелой весовой категории.
Возвращение в Сидней спустя 10 лет
Уиттакер особо отметил, что не выступал в своем родном городе Сиднее более 10 лет. Он подчеркнул, что его последний бой в этом городе пришелся как раз на период перехода в средний вес:
«На турнире будут все мои друзья, семья и болельщики. Я покажу вам настоящее шоу!»
— Роберт Уиттакер
Почему именно Богдан Гуськов? Оценка соперника
Австралийский экс-чемпион сообщил, что организаторы изначально рассматривали и других кандидатов на этот бой, но по разным причинам они отказались выходить в октагон. Только наш соотечественник Богдан Гуськов без колебаний принял предложение прилететь в Сидней и сразиться с бывшим чемпионом.
В своем подкасте Уиттакер высоко оценил боевой потенциал Гуськова, охарактеризовав его как сильного нокаутера:
«Гуськов высокий, у него длинные руки, он очень силен для полутяжелого веса и является опасным соперником с тяжелым ударом. Если он нанесет мне точный удар, это будет очень болезненно. Однако мой план на бой остается прежним — наносить удары и не пропускать самому».
UFC Фигхт Нигхт 298: информация о бое Уиттакер — Гуськов
Показатели
Детали
Бойцы
Роберт Уиттакер (Австралия) вс Богдан Гуськов (Узбекистан)
Название турнира
UFC Фигхт Нигхт 298
Дата проведения
7 февраля 2027 года
Место проведения
Сидней, Австралия
Весовая категория
Полутяжелый вес (Лигхт Хеавйвеигхт)
Статус
Поединок между бывшим чемпионом и нокаутером из ТОП-15
Для узбекистанского спортсмена это противостояние является отличной возможностью не только победить одно из самых известных имен в мировом спорте, но и прочно войти в число лидеров полутяжелого веса UFC.
Как вы думаете, сможет ли наш соотечественник Богдан Гуськов остановить хозяина арены Роберта Уиттакера за счет своих мощных нокаутирующих ударов?
Оставляйте свои аналитические мнения в комментариях и делитесь новостью об этом важном бое со всеми любителями ММА!
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