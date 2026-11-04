Роберт Уиттакер высказался о бое против нашего соотечественника Богдана Гуськова

·49·Спорт
Роберт Уиттакер высказался о бое против нашего соотечественника Богдана Гуськова
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  • Австралийский экс-чемпион Роберт Уиттакер выйдет на октагон против узбекского бойца Богдана Гуськова 7 февраля 2027 года в Сиднее.
  • Этот бой пройдет в рамках турнира UFC Fight Night 298 в полутяжелой весовой категории.
  • Уиттакер оценил своего соперника как сильного нокаутера и опасного бойца, отметив, что подготовил план боя против него.

Бывший чемпион UFC в среднем весе, знаменитый австралийский боец Роберт Уиттакер поделился своими мыслями перед предстоящим важным поединком против представителя Узбекистана Богдана Гуськова. Этот захватывающий бой состоится 7 февраля 2027 года в австралийском Сиднее в рамках турнира UFC Фигхт Нигхт 298 в полутяжелой весовой категории.

Возвращение в Сидней спустя 10 лет

Уиттакер особо отметил, что не выступал в своем родном городе Сиднее более 10 лет. Он подчеркнул, что его последний бой в этом городе пришелся как раз на период перехода в средний вес:

«На турнире будут все мои друзья, семья и болельщики. Я покажу вам настоящее шоу!»

Роберт Уиттакер

Почему именно Богдан Гуськов? Оценка соперника

Австралийский экс-чемпион сообщил, что организаторы изначально рассматривали и других кандидатов на этот бой, но по разным причинам они отказались выходить в октагон. Только наш соотечественник Богдан Гуськов без колебаний принял предложение прилететь в Сидней и сразиться с бывшим чемпионом.

В своем подкасте Уиттакер высоко оценил боевой потенциал Гуськова, охарактеризовав его как сильного нокаутера:

«Гуськов высокий, у него длинные руки, он очень силен для полутяжелого веса и является опасным соперником с тяжелым ударом. Если он нанесет мне точный удар, это будет очень болезненно. Однако мой план на бой остается прежним — наносить удары и не пропускать самому».

UFC Фигхт Нигхт 298: информация о бое Уиттакер — Гуськов

Показатели

Детали

Бойцы

Роберт Уиттакер (Австралия) вс Богдан Гуськов (Узбекистан)

Название турнира

UFC Фигхт Нигхт 298

Дата проведения

7 февраля 2027 года

Место проведения

Сидней, Австралия

Весовая категория

Полутяжелый вес (Лигхт Хеавйвеигхт)

Статус

Поединок между бывшим чемпионом и нокаутером из ТОП-15

Для узбекистанского спортсмена это противостояние является отличной возможностью не только победить одно из самых известных имен в мировом спорте, но и прочно войти в число лидеров полутяжелого веса UFC.

Как вы думаете, сможет ли наш соотечественник Богдан Гуськов остановить хозяина арены Роберта Уиттакера за счет своих мощных нокаутирующих ударов?

Оставляйте свои аналитические мнения в комментариях и делитесь новостью об этом важном бое со всеми любителями ММА!

Роберт УиттакерБогдан ГуськовUFC Fight Night 298ММА
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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