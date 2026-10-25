Рамазон Темиров — быстрый финал в бою с Лоуном Каваной: Как произошел нокаут? (видео)

·62·Спорт
Рамазон Темиров — быстрый финал в бою с Лоуном Каваной: Как произошел нокаут? (видео)

В очередном важном поединке, за которым любители смешанных единоборств следили с большим интересом, сошлись известный узбекский спортсмен Рамазон Темиров и опасный британский нокаутер Лоун Кавана.

Хотя рейтинговый бой за высокие позиции в наилегчайшем весе начался с первых секунд в открытом и жестком обмене ударами, неожиданно в последние минуты 1-го раунда он нашел свое досрочное разрешение.

Решающий момент: последние секунды 1-го раунда

Оба спортсмена с начала боя задействовали сильный прессинг и быстрые комбинации:

  • Бурное начало: Темиров, как обычно, действовал активно, стремясь встречать соперника на дистанции и оказывать давление;

  • Хладнокровная контратака Каваны: Британский боец безошибочно действовал в защите, выжидая открытую точку соперника и незадолго до окончания 1-го раунда провел точную и мощную серию ударов;

  • Зафиксирован нокаут: После принятых тяжелых ударов наш соотечественник потерял равновесие, и судья был вынужден вмешаться и остановить бой — победа Лоуна Каваны была зафиксирована нокаутом.

Как это поражение повлияет на ситуацию в дивизионе?

Это противостояние имело очень большое значение для перспек обоих спортсменов:

  • Продвижение Каваны: Британский спортсмен досрочно победил соперника по рейтингу, значительно облегчив себе путь к топ-5 дивизиона;

  • Урок для Темирова: Для Рамазона, завоевавшего за свою карьеру множество ярких побед, это поражение станет важным уроком для работы над ошибками, усиления тактической дисциплины и более сильного возвращения в октагон.

Рамазон ТемировЛоун КаванаММАСмешанные единоборства
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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