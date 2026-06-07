Notion восстановила доступ к моделям Anthropic после технического сбоя

·10·Технологии
Notion восстановила доступ к моделям Anthropic после технического сбоя

В интеграции платформы Notion с Anthropic в прошедшие выходные наблюдались технические проблемы. Утром в воскресенье компания сообщила о снижении производительности моделей Opus 4.7 и 4.8 от Anthropic, что привело к увеличению числа ошибок для пользователей Notion AI. Об этом сообщает Techcrunch.com сообщает .

Чтобы прояснить ситуацию, Notion временно приостановила использование всех моделей Anthropic в своем инструменте автоматизации производительности. Спустя двенадцать часов руководитель продуктового направления Notion Макс Шёнинг объявил о восстановлении сервисов.

Шёнинг прокомментировал в социальных сетях слухи о том, что сбой связан с качеством моделей, назвав это простым техническим перерывом. По его словам, подобные инциденты периодически происходят на GitHub, AWS и других крупных платформах.

Представитель Anthropic также выпустил официальное заявление, подтвердив, что кратковременная проблема с инфраструктурой вызвала ошибки в нескольких моделях Claude. В настоящее время все неполадки устранены, и пользователи могут снова полноценно использовать эти модели через Notion AI.

NotionAnthropicИскусственный ИнтеллектClaudeТехнологии
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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