Notion восстановила доступ к моделям Anthropic после технического сбоя

В интеграции платформы Notion с Anthropic в прошедшие выходные наблюдались технические проблемы. Утром в воскресенье компания сообщила о снижении производительности моделей Opus 4.7 и 4.8 от Anthropic, что привело к увеличению числа ошибок для пользователей Notion AI. Об этом сообщает Techcrunch.com сообщает .

Чтобы прояснить ситуацию, Notion временно приостановила использование всех моделей Anthropic в своем инструменте автоматизации производительности. Спустя двенадцать часов руководитель продуктового направления Notion Макс Шёнинг объявил о восстановлении сервисов.

Шёнинг прокомментировал в социальных сетях слухи о том, что сбой связан с качеством моделей, назвав это простым техническим перерывом. По его словам, подобные инциденты периодически происходят на GitHub, AWS и других крупных платформах.

Представитель Anthropic также выпустил официальное заявление, подтвердив, что кратковременная проблема с инфраструктурой вызвала ошибки в нескольких моделях Claude. В настоящее время все неполадки устранены, и пользователи могут снова полноценно использовать эти модели через Notion AI.