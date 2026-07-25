Lada Vesta НГ на новом этапе: 180-сильный турбодвигатель и механическая коробка передач

Российская инжиниринговая компания РКИ Сервике представила совершенно новую и мощную версию модели Lada Vesta НГ. Главной целью этого проекта стало кардинальное улучшение динамических характеристик серийного автомобиля и превращение его в машину со спортивным характером. Как сообщает издание иксбт.ком, инженеры не только установили турбонагнетатель на двигатель, но и заменили заводской вариатор на более надежную механическую коробку передач. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

В качестве основы для проекта была выбрана стандартная Lada Vesta НГ, оснащенная 1,8-литровым двигателем ВАЗ-21179 ЭВО. В заводском исполнении этот мотор развивает 122 лошадиные силы и работает в паре с китайским вариатором ВЛЙ КВТ18. Однако специалисты решили отказаться от него, учитывая, что после увеличения мощности стандартный вариатор не выдержал бы таких нагрузок.

Технические изменения и рост мощности

Одним из главных изменений стала установка пятиступенчатой механической коробки передач ВАЗ-21807 вместо вариатора. Как пояснили представители РКИ Сервике, стандартный вариатор рассчитан на максимальный крутящий момент 180 Н·м. После установки на двигатель турбины Гарретт 1752 этот показатель значительно возрос. Турбонагнетатель работает при давлении 0,75 бар и адаптирован под бензин АИ-95.

В результате проведенной модернизации мощность автомобиля выросла до 170–180 лошадиных сил, а крутящий момент — до 250–260 Н·м. Эти показатели примерно на 50 процентов превышают характеристики стандартной модели. Также в рамках проекта были установлены специальный выпускной коллектор из нержавеющей стали и усиленное сцепление.

Динамика и дополнительные удобства

Поведение автомобиля на дороге кардинально изменилось. Если стандартная Lada Vesta НГ разгоняется до 100 км/ч за 11,6 секунды, то новая турбоверсия преодолевает эту отметку всего за 7–7,5 секунды. Максимальная скорость выросла со 180 до 230 километров в час. Такие показатели делают автомобиль достойным конкурентом многим зарубежным моделям в своем сегменте.

Не ограничиваясь только технической частью, инженеры уделили внимание и управляемости автомобиля. На машину установили спортивную подвеску с уменьшенным дорожным просветом. Кроме того, для обеспечения комфорта водителя и пассажиров салон полностью покрыли шумоизоляцией.

Учитывая, что модели бренда Lada по-прежнему занимают свое место на автомобильном рынке Узбекистана, подобные тюнинг-проекты могут быть интересны и местным автолюбителям. Особенно для водителей, предпочитающих динамичную езду, сочетание механической коробки передач и турбодвигателя стало долгожданной новостью.