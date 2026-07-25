SpaceX запустила спутники Starlink нового поколения, но столкнулась со сбоем

Компания SpaceX во главе с Илоном Маском успешно осуществила 13-й испытательный полет своей самой мощной ракеты — Starship. В рамках этой миссии в космос впервые были выведены спутники Starlink третьего поколения (В3). Несмотря на то, что главная цель была достигнута, полет запомнился очередной неудачей усилителя Super Heavy. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Во время испытаний над Мексиканским заливом ракетный ускоритель не смог выполнить запланированный маневр мягкой посадки. По данным Иксбт.ком, это вторая крупная техническая неполадка, связанная с прототипом Starship В3. Ранее, во время первого испытания в мае, аппарат Super Heavy также столкнулся с проблемами в процессе отделения от верхней ступени.

Технические проблемы и неудачная посадка

На самом деле этот полет должен был состояться на прошлой неделе, но из-за неисправности двигателей старт был отменен в последние секунды. Инженерам SpaceX пришлось полностью заменить шесть двигателей перед полетом. В пятничном полете ускоритель достиг заданной дистанции, однако перед приводнением запустились не все двигатели. В результате аппарат на большой скорости вреднулся в водную поверхность и взорвался.

Тем не менее, верхняя ступень ракеты показала результаты лучше ожидаемых. Если в майском испытании один из двигателей вышел из строя, то на этот раз верхняя ступень Starship В3 без каких-либо проблем вывела спутники Starlink нового поколения в открытый космос. Это считается важным технологическим шагом для SpaceX, так как ожидается, что новые спутники кардинально улучшат качество связи.

Спад на рынке и планы на будущее

Это было первое испытание для Starship после исторического IPO (первичного размещения акций) компании в июне. Однако стратегия SpaceX «летай, ошибайся и исправляй» (флй, фаил, фикс) вызывает некоторое беспокойство у инвесторов. После падения ракетного ускорителя стоимость акций компании продолжила снижаться.

В настоящее время акции SpaceX подешевели со своего пикового значения в 200 долларов до 115 долларов. После пятничной неудачной посадки стоимость на внебиржевых торгах снизилась еще на 2%. Тем не менее, специалисты оценивают это как временное явление, поскольку проект Starship все еще находится на стадии тестирования, и каждая ошибка служит будущим успехам.

Стоит отметить, что выведенные в космос новые спутники Starlink планировалось сжечь в слоях атмосферы примерно через 20 минут. Причина в том, что Starship пока не имеет возможности полноценного выхода на орбиту Земли, и эти полеты организуются исключительно с целью тестирования систем.