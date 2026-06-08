Huawei установила решение ЛампСите со скоростью 1 Гбит/с в крупном центре

·36·Технологии
Huawei установила решение ЛампСите со скоростью 1 Гбит/с в крупном центре

Компания Huawei завершила установку своего пятидиапазонного решения ЛампСите в Международном конференц-центре Мулунгуши в Замбии. Этот комплекс является крупнейшей и самой престижной площадкой для проведения конференций и бизнес-выставок в Замбии. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Решение Huawei ЛампСите для внутренних сетей имеет пятидиапазонную архитектуру с поддержкой ТДД на частоте 2,6 ГГц. Система работает на частотах 1,8 ГГц, 2,1 ГГц, 2,3 ГГц, ТДД 2,6 ГГц и 3,5 ГГц. Это позволяет достигать максимальной скорости загрузки данных до 1 Гбит/с.

Каждый модуль способен поддерживать стандарты 2Г, 3Г, 4Г и 5Г. Каждый диапазон может обеспечивать скорость до 1 Гбит/с для одного пользователя, что гарантирует стабильное гигабитное покрытие как внутри здания, так и снаружи.

Архитектура на основе оптического волокна значительно упрощает процесс установки. По сравнению с традиционными решениями, количество модулей сокращено на 50%, при этом площадь покрытия осталась неизменной, а затраты на строительство снизились.

По словам представителей Huawei, с учетом будущих потребностей это решение может беспрепятственно перейти на стандарт 5Г-А во всех сценариях. Это поддерживает быстрое внедрение иммерсивных сервисов следующего поколения, таких как КсР, навигация с дополненной реальностью (АР) и 3Д без очков.

Huawei5GLampSiteТехнологииЗамбия
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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