В России не будут запрещать сервисы ChatGPT, Grok и DeepSeek

В России не планируется ограничивать использование зарубежных нейросетей. Об этом на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме заявил заместитель председателя правительства и руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко. Об этом сообщает Ixbt.com сообщает .

По его словам, разрабатываемый законопроект о государственном регулировании искусственного интеллекта не содержит никаких запретов или ограничений на использование зарубежных сервисов ИИ. Основная задача документа — стимулировать развитие местных технологий и повышать спрос на российские разработки.

«Что касается вопроса искусственного интеллекта, мы вообще не рассматриваем запреты, включая блокировку зарубежных нейросетей. Цель наших готовящихся мер регулирования — разработка местных решений и стимулирование спроса на них. В законопроекте нет запретительных норм», — подчеркнул Григоренко.

При этом представитель правительства отметил, что в государственных структурах и на объектах критической информационной инфраструктуры преимущественно должны использоваться технологии искусственного интеллекта, разработанные в России.