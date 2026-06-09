В России не будут запрещать сервисы ChatGPT, Grok и DeepSeek

·8·Технологии
В России не будут запрещать сервисы ChatGPT, Grok и DeepSeek

В России не планируется ограничивать использование зарубежных нейросетей. Об этом на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме заявил заместитель председателя правительства и руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко. Об этом сообщает Ixbt.com сообщает .

По его словам, разрабатываемый законопроект о государственном регулировании искусственного интеллекта не содержит никаких запретов или ограничений на использование зарубежных сервисов ИИ. Основная задача документа — стимулировать развитие местных технологий и повышать спрос на российские разработки.

«Что касается вопроса искусственного интеллекта, мы вообще не рассматриваем запреты, включая блокировку зарубежных нейросетей. Цель наших готовящихся мер регулирования — разработка местных решений и стимулирование спроса на них. В законопроекте нет запретительных норм», — подчеркнул Григоренко.

При этом представитель правительства отметил, что в государственных структурах и на объектах критической информационной инфраструктуры преимущественно должны использоваться технологии искусственного интеллекта, разработанные в России.

ChatGPTGrokDeepSeekИскусственный ИнтеллектРоссия
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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