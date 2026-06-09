Искусственный плазменный щит для Земли: ученые разработали систему защиты от мощных солнечных бурь

·7·Технологии
Искусственный плазменный щит для Земли: ученые разработали систему защиты от мощных солнечных бурь

Ученые Бостонского университета предложили необычный способ защиты Земли от катастрофических солнечных бурь. Если сейчас человечество ограничивается лишь наблюдением за приближением облаков солнечной плазмы, то новая концепция предполагает активное вмешательство. Проект под названием СтормВалл («Стеновая буря») предусматривает создание системы искусственных спутников, усиливающих естественную магнитную защиту Земли и ослабляющих воздействие космической погоды до того, как оно достигнет нашей планеты. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По расчетам исследователей, такая система способна более чем в два раза снизить мощность экстремальных геомагнитных бурь. Это поможет защитить искусственные спутники, системы ГПС-навигации, сети связи и энергосистемы от серьезных сбоев. В основе идеи лежит борьба с явлением, называемым «магнитным пересоединением». Когда линии солнечного ветра и магнитного поля Земли совпадают, открывается прямой коридор для огромного потока энергии. СтормВалл направлен именно на остановку этого процесса.

В рамках проекта предлагается вывести на геостационарную орбиту группу из шести искусственных спутников. Каждый аппарат будет нести запас специальных веществ, таких как барий, литий, натрий или кальций. При получении предупреждения о приближении мощной солнечной бури спутники распыляют эти вещества в космос. Под воздействием солнечного излучения они быстро превращаются в плазменное облако, создавая дополнительный защитный слой на обращенной к Солнцу стороне магнитосферы Земли.

Для проверки концепции исследователи смоделировали последствия мощной геомагнитной бури, произошедшей в мае 2024 года. Результаты показали, что, хотя система СтормВалл не может полностью остановить солнечную бурю, она способна снизить ее воздействие более чем на 50 процентов. По словам руководителя проекта Брайана Уолша, с точки зрения физики эта идея вполне реализуема, а мощности современных ракет достаточно для построения такой системы.

Однако у проекта есть серьезный недостаток: система считается одноразовой. После распыления веществ запас истощается, и для повторного использования требуется доставка новых реагентов на орбиту. По оценкам ученых, общий объем реагентов примерно равен грузу десяти крупных автоцистерн. Тем не менее, на фоне инвестиций в сотни миллиардов долларов, вкладываемых в космическую инфраструктуру, такая система защиты может оказаться экономически оправданной.

КосмосСолнечная БуряStormWallТехнологииЗащита Земли
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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