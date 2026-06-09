В поисковой системе Яндекс появилась мини-игра про «пухососы»

·6·Технологии
В поисковой системе Яндекс появилась мини-игра про «пухососы»

Вирусное видео о «пухососах» (пылесосах для тополиного пуха), распространившееся в социальных сетях, привело к появлению интерактивной игры в поисковой системе Яндекс. В начале июня интерес к этой теме резко вырос: если 3 июня пользователи отправили около 5 тысяч запросов, то на следующий день этот показатель превысил 23 тысячи. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

В результате почти 90 из каждого миллиона запросов к поисковой системе касались именно «пухососов». Пользователи активно интересовались существованием такого робота, его фотографиями и видео. Также увеличилось количество ироничных запросов, таких как «пухосос это искусственный интеллект или нет», «купить пухосос» и «где встретить пухосос в Москве».

В ответ на этот тренд Яндекс добавил интерактивную игру на свою главную страницу поиска. Она позволяет пользователям прямо на экране устройства «сдувать скопившийся тополиный пух». Мини-игра автоматически активируется при вводе в поисковую строку слов «пухососы» или «пух тополя».

Причиной этого ажиотажа стало видео, ставшее популярным в социальных сетях. На нем якобы изображены высокотехнологичные «роботы-пухососы», убирающие улицы Москвы. Кадры выглядели настолько реалистично, что многие восприняли это как реальную городскую инновацию, хотя на самом деле видео было сгенерировано с помощью нейросети.

ЯндексТехнологииНейросетьМини-играРоссия
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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