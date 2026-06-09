В Apple App Store появятся общие подписки на приложения

·9·Технологии
В Apple App Store появятся общие подписки на приложения

Компания Apple впервые предоставляет разработчикам возможность предлагать пакеты подписок (бундлес) через App Store в сотрудничестве друг с другом. Это нововведение позволит пользователям получить доступ к нескольким приложениям по более низкой цене, чем при оформлении отдельных подписок. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Компания анонсировала расширение функции Апп Бундлес на своей конференции Ворлдвиде Девелоперс Конференке (WWDC). Ранее только один разработчик мог продавать пакет из нескольких своих приложений. Теперь различные компании смогут объединяться, чтобы предлагать пользователям «больше продуктов за меньшие деньги».

Эта стратегия похожа на широко распространенный метод в сфере потоковой передачи (стреаминг) и медиа. Например, такие гиганты, как ХБО и Дисней, удерживают клиентов, продавая свои подписки пакетами. Теперь разработчики в экосистеме Apple также смогут объединять приложения, которые не конкурируют друг с другом, но имеют схожую клиентскую базу.

Например, пакет для творческих людей может включать приложение для камеры, инструменты для редактирования фото и видео, а также программу для публикации контента в социальных сетях. Кроме того, разработчики приложений для повышения продуктивности смогут продавать свое приложение со списком задач (то-до лист) в комплекте с календарем от другого разработчика.

По данным Apple, разработчики также смогут создавать специальные пакеты подписок под названием «Суитес». Приложения внутри таких пакетов нельзя приобрести по отдельности, они доступны только в составе набора. Этот шаг направлен на повышение лояльности пользователей в экосистеме App Store.

AppleApp StoreiPhoneПриложенияТехнологии
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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