В России агродроны начали обработку сельскохозяйственных угодий

·8·Технологии
В России агродроны начали обработку сельскохозяйственных угодий

В Калининградской области России запущен пилотный проект по обработке сельскохозяйственных угодий с помощью агродронов. Инициатива реализуется в партнерстве компании «Аэромакс» и крупнейшего агрохолдинга региона «ДолговГрупп». В рамках проекта, который продлится до октября, беспилотные летательные аппараты обработают тысячи гектаров земли. Об этом сообщает Ixbt.com сообщает .

Основное внимание уделяется участкам со сложным рельефом, где использование традиционной тяжелой техники затруднено или неэффективно. Работы проводятся на территориях шести муниципальных округов, включая Гусевский, Нестеровский и Черняховский. Агродроны летают на высоте до пяти метров и обеспечивают высокоточное распыление средств защиты растений.

Преимущество этой технологии заключается в том, что она не повреждает посевы и, в отличие от тяжелой техники, не вызывает уплотнения почвы. Кроме того, скорость агротехнических мероприятий значительно возрастает, поскольку дроны могут работать в любое время суток и сразу после дождя.

Этот проект является частью региональной программы «Янтарный дрон», рассчитанной до 2030 года и направленной на цифровизацию агропромышленного комплекса. Ожидается, что в будущем такие технологии выведут эффективность сельского хозяйства на новый уровень.

АгродронТехнологииРоссияСельское ХозяйствоИнновации
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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