В России ввели ограничение на количество банковских карт: принят новый закон

Государственная дума России приняла во втором и третьем чтениях новый законопроект о мерах по борьбе с кибермошенничеством. Согласно новым правилам, один гражданин больше не сможет оформить на свое имя более 20 банковских карт. Ранее обсуждавшийся лимит в пять карт в одном банке был отменен в окончательной редакции. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Для контроля за соблюдением этих ограничений будет создана единая система учета банковских карт. Банки будут обязаны передавать в эту систему данные о ИНН клиента, количестве карт и их номерах. Перед выдачей новой карты банки будут проверять лимит клиента через эту систему. В исключительных случаях Совет директоров Банка России может разрешить превышение этого лимита.

Кроме того, законопроектом вводится понятие «детской» СИМ-карты. Родители смогут уведомить оператора связи о том, что номер, оформленный на их имя, передан ребенку. После этого такая СИМ-карта будет считаться картой, предназначенной для детей.

Изначально планировалось, что отправка такого уведомления будет обязательной, но во втором чтении эта норма стала добровольной. Порядок оказания услуг связи через «детские» СИМ-карты будет дополнительно установлен Правительством Российской Федерации.