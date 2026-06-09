ВТБ запустил переводы по КР-коду через СБП для физических лиц

Банк ВТБ внедрил новый способ перевода средств между физическими лицами по номеру телефона через Систему быстрых платежей (СБП). Теперь пользователи могут принимать деньги с помощью личного КР-кода. Этот сервис, разработанный Национальной системой платежных карт (НСПК), позволяет получателю средств создать специальный код в приложении и предоставить его отправителю. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Для совершения платежа отправителю достаточно отсканировать КР-код камерой смартфона или через банковское приложение и подтвердить операцию. При этом не требуется вводить номер телефона получателя или выбирать его банк. По словам представителей ВТБ, эта технология удобна для личных расчетов и обеспечивает конфиденциальность, так как номер телефона в процессе не раскрывается.

НСПК особо отметила, что данное решение имеет межбанковский характер и не ограничивается инфраструктурой одного банка. Клиенты разных кредитных организаций могут быстро и легко переводить друг другу деньги. Получатель может создавать как код с фиксированной суммой, так и без суммы, а также использовать платежную ссылку для сбора средств.

В настоящее время этот сервис доступен всем пользователям ВТБ Онлайн. Комиссия за операцию не взимается в рамках бесплатных лимитов СБП. К системе продолжают подключаться новые банки-участники, что еще больше расширит охват услуги.