ВТБ запустил переводы по КР-коду через СБП для физических лиц

·2·Технологии
ВТБ запустил переводы по КР-коду через СБП для физических лиц

Банк ВТБ внедрил новый способ перевода средств между физическими лицами по номеру телефона через Систему быстрых платежей (СБП). Теперь пользователи могут принимать деньги с помощью личного КР-кода. Этот сервис, разработанный Национальной системой платежных карт (НСПК), позволяет получателю средств создать специальный код в приложении и предоставить его отправителю. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Для совершения платежа отправителю достаточно отсканировать КР-код камерой смартфона или через банковское приложение и подтвердить операцию. При этом не требуется вводить номер телефона получателя или выбирать его банк. По словам представителей ВТБ, эта технология удобна для личных расчетов и обеспечивает конфиденциальность, так как номер телефона в процессе не раскрывается.

НСПК особо отметила, что данное решение имеет межбанковский характер и не ограничивается инфраструктурой одного банка. Клиенты разных кредитных организаций могут быстро и легко переводить друг другу деньги. Получатель может создавать как код с фиксированной суммой, так и без суммы, а также использовать платежную ссылку для сбора средств.

В настоящее время этот сервис доступен всем пользователям ВТБ Онлайн. Комиссия за операцию не взимается в рамках бесплатных лимитов СБП. К системе продолжают подключаться новые банки-участники, что еще больше расширит охват услуги.

ВТБСБПQR-кодБанкТехнологии
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Компания Ландспаке успешно запустила метановую ракету Жукуе-2Э Й6Компания Ландспаке успешно запустила метановую ракету Жукуе-2Э Й6Сегодня, 16:54В России ввели ограничение на количество банковских карт: принят новый законВ России ввели ограничение на количество банковских карт: принят новый законСегодня, 16:53Rivian начала поставки своего важнейшего кроссовера Р2Rivian начала поставки своего важнейшего кроссовера Р2Сегодня, 16:53Apple, как ожидается, скоро представит складной iPhoneApple, как ожидается, скоро представит складной iPhoneСегодня, 16:29Эпоха ФААНГ завершена: миром технологий теперь управляет МАНГОСЭпоха ФААНГ завершена: миром технологий теперь управляет МАНГОССегодня, 16:27Пользователь регулярно проверял разъем питания GeForce RTX 5090, но он все равно расплавилсяПользователь регулярно проверял разъем питания GeForce RTX 5090, но он все равно расплавилсяСегодня, 16:21
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Ученые создали солнечные элементы в 10 тысяч раз тоньше человеческого волоса
Ученые создали солнечные элементы в 10 тысяч раз тоньше человеческого волоса
Honor 600 Супер Эдитион и Honor 600 Pro раскрыты до официальной презентации
Honor 600 Супер Эдитион и Honor 600 Pro раскрыты до официальной презентации
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Обнаружены микробы, создающие строительные материалы из марсианского грунта
Обнаружены микробы, создающие строительные материалы из марсианского грунта
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Смартфон Xiaomi Air отменен: камера 200 Мп и ультратонкий корпус
Смартфон Xiaomi Air отменен: камера 200 Мп и ультратонкий корпус