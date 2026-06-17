Yurent повышает точность самокатов с помощью IoT-модулей нового поколения

·4·Технологии
Yurent повышает точность самокатов с помощью IoT-модулей нового поколения

Yurent, один из ведущих сервисов кикшеринга в России, начал внедрять в парк электросамокатов IoT-модули TR10 нового поколения, разработанные собственным R&D-центром. Это технологическое обновление не только улучшает качество определения местоположения устройств, но и снижает зависимость компании от внешних поставщиков. Об этом сообщает Ixbt.com сообщает в новости.

На данный момент новые модули уже установлены на самокаты в таких крупных городах, как Москва, Санкт-Петербург, Казань и Екатеринбург. По данным ixbt.com, этот проект является стратегическим этапом развития компании, позволяющим установить полный контроль над надежностью и качеством трекеров.

Технические возможности и стабильность

Результаты пилотного проекта в четырех городах показали, что новые устройства значительно повысили точность геолокации. Это крайне важно для пользователей при завершении аренды и корректном определении геозон. В будущем компания планирует перевести весь свой парк на эти новые модули.

Трекер TR10 оснащен усовершенствованным GPS-модулем, который стабильно работает даже в сложных городских условиях. Кроме того, оптимизированная встроенная антенна обеспечивает непрерывность сигнала 4G, что снижает риск потери связи с самокатом.

Еще одним преимуществом нового модуля является мощный микропроцессор и специально разработанное программное обеспечение. Эта комбинация создает значительный технический резерв для удаленного обновления системы и добавления новых функций в будущем. Собственное ПО также повышает уровень безопасности.

Значение для рынка кикшеринга

В то время как сервисы кикшеринга становятся популярными и на развивающихся рынках, таких как Узбекистан, переход крупных игроков вроде Yurent на собственные технологии усиливает конкуренцию в отрасли. Подобные решения способствуют продлению срока службы самокатов и выводу качества сервиса для пользователей на новый уровень.

Специалисты Yurent отмечают, что использование собственных разработок позволяет защититься от конъюнктуры внешнего рынка и перебоев в поставках комплектующих. Это является одним из ключевых факторов долгосрочной стабильности компании.

YurentIoTТехнологииСамокатыГеолокация
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Новая эра в соцсетях: пользователи теперь сами управляют алгоритмамиНовая эра в соцсетях: пользователи теперь сами управляют алгоритмамиСегодня, 18:27В России создали новую систему для «ослепления» спутников StarlinkВ России создали новую систему для «ослепления» спутников StarlinkСегодня, 18:22Киберпреступники взломали устройства Фортинет и атаковали крупные компанииКиберпреступники взломали устройства Фортинет и атаковали крупные компанииСегодня, 18:22Самый маленький в мире радиолокационный спутник начал передавать снимки ЗемлиСамый маленький в мире радиолокационный спутник начал передавать снимки ЗемлиСегодня, 17:59Стартап Одйссей оценили в 1,45 миллиарда долларов: началась эра мировых моделейСтартап Одйссей оценили в 1,45 миллиарда долларов: началась эра мировых моделейСегодня, 17:53Соцсеть Mastodon планирует расширить аудиторию с помощью новой функцииСоцсеть Mastodon планирует расширить аудиторию с помощью новой функцииСегодня, 17:52
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
На Земле началась сильная магнитная буря
На Земле началась сильная магнитная буря
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Аккумулятор 8000 мАч и камера 200 Мп Леика: Xiaomi 17 Max поступил в продажу
Аккумулятор 8000 мАч и камера 200 Мп Леика: Xiaomi 17 Max поступил в продажу