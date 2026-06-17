Yurent повышает точность самокатов с помощью IoT-модулей нового поколения

Yurent, один из ведущих сервисов кикшеринга в России, начал внедрять в парк электросамокатов IoT-модули TR10 нового поколения, разработанные собственным R&D-центром. Это технологическое обновление не только улучшает качество определения местоположения устройств, но и снижает зависимость компании от внешних поставщиков. Об этом сообщает Ixbt.com сообщает в новости.

На данный момент новые модули уже установлены на самокаты в таких крупных городах, как Москва, Санкт-Петербург, Казань и Екатеринбург. По данным ixbt.com, этот проект является стратегическим этапом развития компании, позволяющим установить полный контроль над надежностью и качеством трекеров.

Технические возможности и стабильность

Результаты пилотного проекта в четырех городах показали, что новые устройства значительно повысили точность геолокации. Это крайне важно для пользователей при завершении аренды и корректном определении геозон. В будущем компания планирует перевести весь свой парк на эти новые модули.

Трекер TR10 оснащен усовершенствованным GPS-модулем, который стабильно работает даже в сложных городских условиях. Кроме того, оптимизированная встроенная антенна обеспечивает непрерывность сигнала 4G, что снижает риск потери связи с самокатом.

Еще одним преимуществом нового модуля является мощный микропроцессор и специально разработанное программное обеспечение. Эта комбинация создает значительный технический резерв для удаленного обновления системы и добавления новых функций в будущем. Собственное ПО также повышает уровень безопасности.

Значение для рынка кикшеринга

В то время как сервисы кикшеринга становятся популярными и на развивающихся рынках, таких как Узбекистан, переход крупных игроков вроде Yurent на собственные технологии усиливает конкуренцию в отрасли. Подобные решения способствуют продлению срока службы самокатов и выводу качества сервиса для пользователей на новый уровень.

Специалисты Yurent отмечают, что использование собственных разработок позволяет защититься от конъюнктуры внешнего рынка и перебоев в поставках комплектующих. Это является одним из ключевых факторов долгосрочной стабильности компании.