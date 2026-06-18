Компания Ваймо, принадлежащая холдингу Алфабет, объявила об отзыве почти 4000 своих беспилотных автомобилей из-за программных сбоев. Данное решение было принято после выявления случаев опасного маневрирования роботакси в зонах строительства и ремонта на автомагистралях. В настоящее время движение всех автомобилей Ваймо по высокоскоростным трассам временно ограничено. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщение сообщает.

По данным Национального управления безопасностью ручу на राजमार्गях США (НХТСА), роботакси как минимум в 13 случаях заезжали на закрытые участки дорог, где проводились ремонтные работы. Шесть таких инцидентов произошли в апреле в городе Финикс, штат Аризона, а остальные семь — в мае в Сан-Франциско, Калифорния. По информации издания TechCrunch, компания работает над устранением этой проблемы.

Проблемы безопасности и системные ошибки

Специалисты Ваймо установили, что из-за чрезмерного внимания программного обеспечения автомобиля к другим опасностям на магистралях, система перестала замечать предупреждающие знаки и зоны дорожных работ. В некоторых случаях роботакси заезжали непосредственно в зону ремонта, несмотря на указатели о закрытии дороги.

Стоит отметить, что это не первая проблема Ваймо в текущем году. Ранее компания уже отзывала свои транспортные средства по следующим причинам:

Неправильное движение по затопленным дорогам;

Нарушение правил дорожного движения вокруг школьных автобусов;

Столкновения на низкой скорости с проводами и телефонными столбами;

Непонимание ситуаций, связанных с грузовиками-персиковозами.

Представители компании называют данный отзыв «добровольной и профилактической мерой». Хотя движение по магистралям приостановлено, роботакси продолжают работать на обычных городских улицах. Только в периоды сильных осадков или риска наводнения обслуживание может быть временно приостановлено.

Расширение и планы на будущее

В настоящее время программное обеспечение Ваймо проходит тщательную проверку НХТСА и Национального совета по безопасности перевозок. Основной причиной этих проверок стал инцидент в январе, когда одно из роботакси сбило ребенка рядом со школой. Несмотря на это, Алфабет утверждает, что их технология автономного вождения в 13 раз безопаснее автомобилей под управлением человека и значительно снижает количество аварий с тяжелыми травмами.

Ваймо планирует расширить свою деятельность в текущем году более чем в 20 городах мира, включая Лондон и Токио. Однако последние проблемы на магистралях показывают, что автономные системы всё ещё не полностью адаптированы к сложным дорожным условиям. Для регионов с быстро развивающейся дорожной инфраструктурой, таких как Узбекистан, внедрение подобных технологий в будущем потребует пересмотра стандартов безопасности.