SpaceX строит во Флориде гигантский центр за 1,8 млрд долларов для Starship

·4·Технологии
SpaceX строит во Флориде гигантский центр за 1,8 млрд долларов для Starship

Компания SpaceX под руководством Илона Маска делает огромный шаг в расширении своего самого мощного ракетного комплекса — проекта Starship. Компания планирует инвестировать почти 1,8 млрд долларов в развитие инфраструктуры в штате Флорида. Этот проект не только укрепит технологическую базу, но и приведет к созданию сотен новых рабочих мест в регионе. Об этом сообщает Ixbt.com сообщает .

По данным ixbt.com, основную часть масштабного проекта составят новые стартовые площадки и гигантский сборочный комплекс под названием Gigabay. Данный комплекс будет выполнять функции центра сборки и технического обслуживания ракет. Для SpaceX это станет важнейшим производственным и пусковым звеном на восточном побережье США.

Комплекс Gigabay и темпы производства

Проект Gigabay специально разработан для резкого увеличения серийного производства ракет Starship. Это позволит компании готовить ракеты конвейерным методом, снизить стоимость запусков и максимально увеличить частоту полетов. Данные обновления являются следующим важным этапом приведения системы Starship в полную оперативную готовность.

Строительство новой инфраструктуры также окажет значительное влияние на местную экономику. Согласно расчетам, в процессе реализации проекта во Флориде будет создано около 600 новых рабочих мест. Это откроет новые возможности для специалистов в высокотехнологичной области и еще больше укрепит позиции компании SpaceX в регионе.

Логистика и планы на будущее

Создание нового центра значительно упростит вопросы логистики. Сборка ракет непосредственно рядом с пусковой площадкой сократит транспортные расходы и время подготовки миссий. Это имеет решающее значение для реализации долгосрочной стратегии SpaceX по полетам на Луну и Марс.

В то же время SpaceX активно защищает не только свою наземную инфраструктуру, но и свои интересы в космосе. Ранее компания раскритиковала планы Европейского союза по перераспределению частот спутников. По мнению представителей компании, подобные ограничения могут помешать развитию прямой спутниковой связи для пользователей.

В целом, эти инвестиции в размере 1,8 млрд долларов во Флориде свидетельствуют о намерении SpaceX сохранить лидерство в гонке по освоению космоса. Ожидается, что успех проекта Starship выведет возможности выхода человечества в космос на новый уровень.

SpaceXStarshipИлон МаскТехнологииКосмос
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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