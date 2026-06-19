SpaceX строит во Флориде гигантский центр за 1,8 млрд долларов для Starship

Компания SpaceX под руководством Илона Маска делает огромный шаг в расширении своего самого мощного ракетного комплекса — проекта Starship. Компания планирует инвестировать почти 1,8 млрд долларов в развитие инфраструктуры в штате Флорида. Этот проект не только укрепит технологическую базу, но и приведет к созданию сотен новых рабочих мест в регионе. Об этом сообщает Ixbt.com сообщает .

По данным ixbt.com, основную часть масштабного проекта составят новые стартовые площадки и гигантский сборочный комплекс под названием Gigabay. Данный комплекс будет выполнять функции центра сборки и технического обслуживания ракет. Для SpaceX это станет важнейшим производственным и пусковым звеном на восточном побережье США.

Комплекс Gigabay и темпы производства

Проект Gigabay специально разработан для резкого увеличения серийного производства ракет Starship. Это позволит компании готовить ракеты конвейерным методом, снизить стоимость запусков и максимально увеличить частоту полетов. Данные обновления являются следующим важным этапом приведения системы Starship в полную оперативную готовность.

Строительство новой инфраструктуры также окажет значительное влияние на местную экономику. Согласно расчетам, в процессе реализации проекта во Флориде будет создано около 600 новых рабочих мест. Это откроет новые возможности для специалистов в высокотехнологичной области и еще больше укрепит позиции компании SpaceX в регионе.

Логистика и планы на будущее

Создание нового центра значительно упростит вопросы логистики. Сборка ракет непосредственно рядом с пусковой площадкой сократит транспортные расходы и время подготовки миссий. Это имеет решающее значение для реализации долгосрочной стратегии SpaceX по полетам на Луну и Марс.

В то же время SpaceX активно защищает не только свою наземную инфраструктуру, но и свои интересы в космосе. Ранее компания раскритиковала планы Европейского союза по перераспределению частот спутников. По мнению представителей компании, подобные ограничения могут помешать развитию прямой спутниковой связи для пользователей.

В целом, эти инвестиции в размере 1,8 млрд долларов во Флориде свидетельствуют о намерении SpaceX сохранить лидерство в гонке по освоению космоса. Ожидается, что успех проекта Starship выведет возможности выхода человечества в космос на новый уровень.