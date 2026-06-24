Партнер Илона Маска Валор Экуитй Партнерс запускает новый фонд на 2,5 миллиарда долларов

Одна из престижных инвестиционных компаний США, Валор Экуитй Партнерс, начала сбор средств для своего следующего крупного фонда под названием Фунд ВИИ. По сообщению издания Bloomberg, компания намерена привлечь через этот фонд капитал в размере не менее 2,5 миллиарда долларов. Этот шаг свидетельствует о том, что в мире технологий продолжается период масштабных изменений и стратегических инвестиций. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает сообщает.

Наиболее примечательной особенностью нового фонда является то, что определенная часть средств уже предназначена для компании SpaceX, основанной Илоном Маском. Валор Экуитй Партнерс и ее основатель Антонио Грасиас на протяжении многих лет считаются одними из ближайших партнеров и сторонников Илона Маска. В настоящее время данная инвестиционная фирма владеет примерно 4 процентами акций SpaceX.

Стратегические направления и основные инвестиции

Хотя точная стратегия фонда Фунд ВИИ не была полностью раскрыта, прошлая деятельность компании дает представление о ее будущих планах. Валор Экуитй Партнерс обычно специализируется на поддержке компаний на стадиях расширения и роста. Они инвестируют не только в космические технологии, но и в другие важные сферы.

Компания до этого вложила значительные средства в Андурил, разработчика военных технологий, а также в популярную социальную платформу Reddit, которая недавно вышла на биржу. Подобные проекты подтверждают большой интерес Валор Экуитй Партнерс к высокотехнологичным и инновационным бизнес-моделям.

Стоит отметить, что в 2024 году компания завершила формирование своего фонда Фунд ВИ с капиталом в 2,35 миллиарда долларов. Тот факт, что объем нового фонда больше предыдущего, указывает на высокий уровень доверия инвесторов к этой фирме. Валор Экуитй Партнерс видит свою основную задачу в поддержке стартапов на стадии операционного роста.

Для узбекистанских любителей технологий и инвесторов подобные новости имеют важное значение для понимания движения капитала на глобальном рынке. Стабильное финансирование таких гигантов, как SpaceX, еще больше усилит конкуренцию в космической индустрии и откроет путь к новым технологическим достижениям. Активность таких игроков, как Валор Экуитй Партнерс, означает, что темпы роста на рынке венчурного капитала сохраняются.