США запретили продажу электромобилей Polestar из-за китайских технологий

Правительство США официально запретило продажу новых электромобилей шведского бренда Polestar на территории страны. Министерство торговли при администрации Дональда Трампа отклонило запрос компании на получение специального разрешения на реализацию автомобилей. Это решение вызвало большой резонанс на международном автомобильном рынке, свидетельствуя о закрытии дверей американского рынка для брендов с китайским капиталом. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает в новости.

Основной причиной этой резкой меры называют действующее в США правило «Коннектед Вехикле Руле» (Правило подключенных транспортных средств). Согласно данному регламенту, продажа автомобилей, использующих программное обеспечение или аппаратные средства, разработанные в Китае, ограничена на территории США с точки зрения национальной безопасности. Хотя бренд Polestar принадлежит Швеции, его основным владельцем является китайский автогигант Geely.

Стратегические изменения и фокус на Европу

Представители Polestar заявили, что после этого решения они будут вынуждены пересмотреть свою стратегию. Согласно заявлению компании, теперь основное внимание будет уделено европейскому рынку. Примечательно, что почти 94% объема розничных продаж, прогнозируемого на первый квартал 2026 года, приходится именно на рынки за пределами США. Это означает, что потеря американского рынка, хоть и болезненна для компании, но не фатальна.

Запасы моделей Polestar 3 и Polestar 4, которые в данный момент находятся в дилерских центрах США, останутся в продаже. Компания гарантировала продолжение обслуживания существующих клиентов и сохранение доступа к сервисным сетям. Однако для новых партий и будущих моделей дороги Америки остаются закрытыми.

Противоречивые решения и анализ рынка

Многие эксперты отрасли оценивают данное решение правительства США как неожиданное. Причина в том, что несколько месяцев назад компании Volvo, которая также входит в группу Geely, было разрешено продавать свои электромобили в США. Дискриминационный подход к бренду Polestar интерпретируется как новый этап торговых войн.

Подобные новости важны и для автомобильного рынка Узбекистана, так как в нашей стране растет интерес к таким брендам, как Polestar и Geely. Подобные ограничения со стороны США могут повлиять на глобальную логистику и производственные цепочки, сыграв важную роль в формировании цен на электромобили. На данный момент Polestar мобилизует все свои ресурсы для укрепления доли на рынках Европы и Азии.