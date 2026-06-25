В Казахстане новорожденным, родившимся 23 июня, вручили специальные подарки

·83·Мир
В Казахстане новорожденным, родившимся 23 июня, вручили специальные подарки

В Казахстане по случаю Международного Олимпийского дня была организована особенная акция для новорожденных. Более тысячи младенцев, родившихся 23 июня, получили специальные наборы одежды с надписью «Олймпиан ис борн» и поздравительные письма.

Данная инициатива была реализована одновременно в 234 родильных учреждениях по всей стране. В рамках акции молодые родители также получили искренние поздравления от организаторов.

Проект был запущен впервые в 2020 году и с тех пор проводится ежегодно на традиционной основе. С помощью этой инициативы организаторы стремятся символически связать новорожденных с Олимпийским движением и его ценностями, такими как дружба, мир и здоровый образ жизни.

Акция получила теплый отклик в социальных сетях, многие пользователи высоко оценили такое внимание и заботу.

Пятеро новорожденных в белой одежде с олимпийской символикой лежат рядом.
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Charos
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