Цены на продукты Apple резко выросли: подорожали модели MacBook и iPad

Компания Apple пересмотрела цены на свою линейку компьютеров и планшетов. По данным издания Bloomberg, значительный рост стоимости оперативной памяти и ССД-накопителей на мировом рынке вынудил технологического гиганта повысить конечную стоимость продукции. Хотя на данный момент эти изменения не затронули смартфоны iPhone, цены на устройства Мак и iPad существенно изменились. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Самый большой рост цены зафиксирован у модели Mac Studio. Это устройство, оснащенное процессором М4 Max, теперь продается за 2500 долларов вместо 2000. Подорожание этого компьютера, предназначенного для профессиональных пользователей и дизайнеров, на 500 долларов стало одним из самых крупных скачков в отрасли.

Изменения в моделях MacBook и iPad

В сегменте ноутбуков цены также заметно выросли. В частности, стоимость MacBook Pro в базовой комплектации поднялась с 1700 до 2000 долларов. Популярная модель MacBook Air теперь стоит не 1100, а 1300 долларов. Даже модель MacBook Neo, считавшаяся самой доступной, немного утратила свой «бюджетный» статус — ее цена выросла с 600 до 700 долларов.

Аналогичная ситуация наблюдается и на рынке планшетов. Самый мощный планшет Apple, iPad Pro, теперь предлагается не за 1000, а за 1200 долларов. Представитель среднего сегмента, iPad Air, подорожал с 600 до 750 долларов. Ниже приведен список основных устройств, цены на которые изменились:

Mac Studio (М4 Max) — 2500 долларов (ранее 2000$);

MacBook Pro (база) — 2000 долларов (ранее 1700$);

MacBook Air — 1300 долларов (ранее 1100$);

iPad Pro — 1200 долларов (ранее 1000$);

iPad Air — 750 долларов (ранее 600$).

Аналитики отмечают, что Apple долгое время старалась удерживать стоимость своих продуктов стабильной, несмотря на рост цен на комплектующие. Глава компании Тим Кук ранее предупреждал, что повышение цен неизбежно. Благодаря крупным закупкам и тесной интеграции с поставщиками компания могла противостоять глобальной инфляции, однако текущая ситуация на рынке компонентов потребовала изменения ценовой политики.

Ожидается, что эти изменения окажут прямое влияние на рынок Узбекистана. Стоимость продукции Apple, поставляемой официальными и неофициальными дилерами, формируется исходя из мировых цен. Поэтому в ближайшие дни в местных магазинах можно ожидать роста цен на модели MacBook и iPad.

То, что цены на модели iPhone пока остаются неизменными, является единственным утешением для пользователей. Однако, если стоимость комплектующих продолжит расти, в будущем цены на смартфоны также могут быть пересмотрены.