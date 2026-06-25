Цены на продукты Apple резко выросли: подорожали модели MacBook и iPad
Компания Apple пересмотрела цены на свою линейку компьютеров и планшетов. По данным издания Bloomberg, значительный рост стоимости оперативной памяти и ССД-накопителей на мировом рынке вынудил технологического гиганта повысить конечную стоимость продукции. Хотя на данный момент эти изменения не затронули смартфоны iPhone, цены на устройства Мак и iPad существенно изменились. Об этом сообщает Иксбт.ком.
Самый большой рост цены зафиксирован у модели Mac Studio. Это устройство, оснащенное процессором М4 Max, теперь продается за 2500 долларов вместо 2000. Подорожание этого компьютера, предназначенного для профессиональных пользователей и дизайнеров, на 500 долларов стало одним из самых крупных скачков в отрасли.
Изменения в моделях MacBook и iPadВ сегменте ноутбуков цены также заметно выросли. В частности, стоимость MacBook Pro в базовой комплектации поднялась с 1700 до 2000 долларов. Популярная модель MacBook Air теперь стоит не 1100, а 1300 долларов. Даже модель MacBook Neo, считавшаяся самой доступной, немного утратила свой «бюджетный» статус — ее цена выросла с 600 до 700 долларов.
Аналогичная ситуация наблюдается и на рынке планшетов. Самый мощный планшет Apple, iPad Pro, теперь предлагается не за 1000, а за 1200 долларов. Представитель среднего сегмента, iPad Air, подорожал с 600 до 750 долларов. Ниже приведен список основных устройств, цены на которые изменились:
- Mac Studio (М4 Max) — 2500 долларов (ранее 2000$);
- MacBook Pro (база) — 2000 долларов (ранее 1700$);
- MacBook Air — 1300 долларов (ранее 1100$);
- iPad Pro — 1200 долларов (ранее 1000$);
- iPad Air — 750 долларов (ранее 600$).
Ожидается, что эти изменения окажут прямое влияние на рынок Узбекистана. Стоимость продукции Apple, поставляемой официальными и неофициальными дилерами, формируется исходя из мировых цен. Поэтому в ближайшие дни в местных магазинах можно ожидать роста цен на модели MacBook и iPad.
То, что цены на модели iPhone пока остаются неизменными, является единственным утешением для пользователей. Однако, если стоимость комплектующих продолжит расти, в будущем цены на смартфоны также могут быть пересмотрены.
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