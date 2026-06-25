Карло Анчелотти: «34-летний Неймар по-прежнему играет с энтузиазмом ребенка»

·57·Спорт
Карло Анчелотти: «34-летний Неймар по-прежнему играет с энтузиазмом ребенка»

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти после матча против Шотландии в рамках чемпионата мира поделился теплыми словами о звезде команды Неймаре. Действия нападающего, вернувшегося в строй после долгого перерыва, и его бесконечная любовь к футболу поразили опытного специалиста. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

В матче, прошедшем на стадионе «Хард Рок Стэдиум» в Майами, Бразилия одержала уверенную победу со счетом 3:0. На 72-й минуте встречи, в которой Винисиус Жуниор оформил дубль, а автор одним голом стал Матеус Кунья, на поле вышел Неймар. Это дало легендарному «десятому номеру» возможность принять участие в чемпионате мира в четвертый раз подряд.

По данным Goal.com, Неймар не появлялся в составе национальной сборной с октября 2023 года. Спустя ровно 981 день он снова вышел на поле в «желтой футболке». Карло Анчелотти особо отметил профессиональный подход футболиста к процессу реабилитации и его упорство в восстановлении физической формы.

Возвращение Неймара и вопрос мотивации

«Он заслужил выход на поле, так как проходил процесс восстановления очень серьезно и профессионально», — заявил Анчелотти на послематчевой пресс-конференции. По словам тренера, даже находясь на завершающем этапе своей карьеры, Неймар действует на поле с огромным энтузиазмом, присущим детям.

На вопрос испанских журналистов о том, нужна ли Неймару дополнительная мотивация, Анчелотти ответил решительно. Он подчеркнул, что сама игра за «Селесао» является огромной честью для любого футболиста и никакого дополнительного стимула не требуется. В каждом движении Неймара чувствуется, что футбол для него не просто профессия, а смысл жизни.

Согласно статистическим данным, наследие Неймара на чемпионатах мира весьма внушительно: на данный момент он забил 8 голов и сделал 4 результативные передачи в рамках турнира. Победа над Шотландией вывела Бразилию в стадию плей-офф с первого места в группе «К».

Кто станет следующим соперником?

Теперь сборная Бразилии отправится в Хьюстон, где примет участие в матче четвертьфинала. Ожидается, что следующим соперником станет сборная Нидерландов, Японии или Швеции. Анчелотти понимает, что начинается решающая стадия турнира, и независимо от того, кто будет соперником, игра будет весьма сложной.

Бразилия под руководством итальянского специалиста продолжает демонстрировать свой атакующий и привлекательный футбол. Ожидается, что возвращение такого опытного лидера, как Неймар, положительно повлияет на внутреннюю атмосферу в команде и станет фактором победы в решающих матчах.

НеймарБразилияКарло АнчелоттиФутболЧемпионат мира
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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