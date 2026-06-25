Официально представлен дизайн Nothing Phone (4б): что изменилось во внешнем виде?

·41·Технологии
Официально представлен дизайн Nothing Phone (4б): что изменилось во внешнем виде?

Британский бренд Nothing представил официальный дизайн своего следующего доступного смартфона — модели Nothing Phone (4б). Ожидается, что устройство, которое дебютирует на рынке Индии, продолжит эстетические традиции компании и укрепит её позиции в среднем сегменте. Эта новость стала неожиданностью для любителей технологий, так как по мере приближения даты презентации количество догадок о внешнем виде устройства только росло. Об этом сообщает Иксбт.ком.

По данным иксбт.ком, дизайн Nothing Phone (4б) объединяет в себе характерные элементы моделей Фоне (4а) и Фоне (4а) Pro. Смартфон сохранил традиционный стиль прозрачного корпуса, однако на этот раз прозрачность ограничена только блоком камер в верхней части. Такой подход ранее использовался в модели Фоне (4а) Pro, что придает устройству более компактный и современный вид.

Новая версия интерфейса Глйф

Знакомая пользователям система Глйф Интерфаке в новой модели немного изменилась. На смену массивным световым панелям старых устройств пришла Глйф Бар, впервые появившаяся в модели Фоне (4а). Эта панель обеспечивает уникальные визуальные эффекты при уведомлениях и звонках, являясь основным идентификационным признаком бренда Nothing. На официальных рендерах смартфон представлен в синем цвете, однако инсайдеры отмечают, что на рынок также поступят варианты в черном и белом цветах.

Пока компания ограничилась демонстрацией только задней панели. Насколько тонкими будут передняя панель и рамки вокруг экрана — остается секретом. Тем не менее, учитывая, что бренд Nothing всегда уделял внимание симметричным рамкам, Фоне (4б) может порадовать пользователей и в этом аспекте.

Технические возможности и производительность

Хотя технические характеристики устройства еще официально не подтверждены, данные, появившиеся на платформе Geekbench, раскрыли некоторые детали. Согласно им, Nothing Phone (4б) будет оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 6 Ген 4. Этот чипсет обеспечивает стабильную работу и энергоэффективность для смартфонов среднего уровня.

Согласно результатам тестов, устройство набрало 1088 баллов в одноядерном режиме и 3155 баллов в многоядерном. Также ожидается, что смартфон будет оснащен 8 GB оперативной памяти и работать под управлением новейшей операционной системы Android 16. Это означает, что Nothing будет долго поддерживать свои устройства в плане программного обеспечения.

На рынке Узбекистана продукты бренда Nothing становятся всё более популярными среди молодежи благодаря своему необычному дизайну. Модель Фоне (4б), несомненно, выделится среди конкурентов своей доступной ценой и фирменным «прозрачным» стилем. Ожидается, что в ближайшие дни будут официально объявлены все характеристики и цена смартфона.

NothingСмартфонТехнологииAndroid 16Qualcomm
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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