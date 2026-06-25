Цены на продукты Apple выросли: модели Мак и iPad заметно подорожали

Стремительное развитие технологий искусственного интеллекта на мировом рынке и рост спроса на центры обработки данных привели к неожиданным последствиям. Корпорация Apple решила официально повысить цены на свои компьютеры Мак и планшеты iPad на фоне дефицита чипов памяти. По сообщению издания Bloomberg, эти изменения пока не затронули смартфоны iPhone, однако к концу года ситуация может измениться. Об этом сообщает Techcrunch.ком.

Согласно заявлению представителей компании телеканалу КНБК, сектор потребительской электроники столкнулся с беспрецедентными трудностями. Резкий рост спроса на устройства памяти, необходимые для систем AI, привел к рекордному увеличению стоимости комплектующих. Глава Apple Тим Кук в интервью Валл Стрит Джурнал также подчеркнул, что рост цен был «неизбежен».

Новые цены на модели Мак и iPad

Новая ценовая политика охватила почти все ноутбуки и планшеты. В частности, изменения в линейке MacBook выглядят следующим образом:

начальная цена модели MacBook Air выросла с 1099 до 1299 долларов;

MacBook Pro теперь продается по цене от 1999 долларов вместо 1699;

цена Mac Studio, предназначенного для профессиональных пользователей, увеличилась с 1999 до 2499 долларов;

новая модель MacBook Neo теперь стоит 699 долларов вместо 599.

В сегменте планшетов также наблюдается значительный рост. Цена iPad Air поднялась с 599 до 749 долларов, а iPad Pro — с 999 до 1199 долларов. Даже самая доступная модель iPad (с чипом А16) теперь стоит не 349, а 449 долларов. Цена iPad Mini выросла на 100 долларов и составила 599 долларов.

Другие устройства и перспективы iPhone

Повышение цен не ограничилось только компьютерами и планшетами. Apple пересмотрела стоимость систем умного дома и аксессуаров. Стандартный ХомеПод подорожал до 349 долларов (ранее 299$), а ХомеПод Mini и Apple TV — до 129 долларов (ранее 99$). Самый дорогой продукт компании, гарнитура Vision Pro, теперь предлагается по цене 3699 долларов.

Цены на iPhone пока остаются неизменными, так как при производстве смартфонов дефицит основных процессоров ощущается сильнее, чем дефицит чипов памяти. Однако аналитики утверждают, что это временная ситуация. По данным исследовательской фирмы Кунтерпоинт, в первом квартале текущего года память DRAM для смартфонов подорожала на 50%, а память NAND Флаш — более чем на 90%.

Ожидается, что эти изменения окажут прямое влияние на рынок Узбекистана. Учитывая, что продукция Apple в основном импортируется из-за рубежа, цены на модели Мак и iPad в официальных и неофициальных магазинах могут значительно вырасти в ближайшие недели. Это побуждает потребителей заново проанализировать цены перед совершением покупки.