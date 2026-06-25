Жозе Моуринью назвал фаворитов ЧМ-2026 и пожелал поражения звездам «Реал Мадрида»

·142·Спорт
Жозе Моуринью назвал фаворитов ЧМ-2026 и пожелал поражения звездам «Реал Мадрида»

Известный тренер Жозе Моуринью в своем недавнем интервью поделился ожиданиями относительно чемпионата мира 2026 года, который пройдет в Северной Америке. Опытный специалист перечислил фаворитов турнира и выразил неожиданное желание в отношении футболистов «Реал Мадрида». По его мнению, ранний вылет звезд мадридского клуба в составе своих национальных сборных может быть более выгодным для интересов клуба. Об этом сообщает Goal.com новость сообщает.

В настоящее время Моуринью, который вновь взял бразды правления «Реал Мадридом», пообщался с Адебайо Акинфенвой в подкасте Беаст Моде Он. Тренер не скрыл веры в свою родину. Он считает сборную Португалии во главе с Криштиану Роналду одним из главных претендентов на главный трофей. В то же время он отметил, что традиционно ожидает больших результатов и от сборной Англии.

Возможности Англии и Португалии

Моуринью сказал, что на протяжении многих лет высоко оценивает потенциал сборной Англии. По его словам, английская Премьер-лига объединяет сильнейших футболистов мира, и это должно отражаться на уровне национальной команды. «Я всегда говорю, что Англия может стать чемпионом. Мы видели великое поколение таких игроков, как Лэмпард, Джеррард, Терри и Бекхэм. Нынешний состав также очень силен, но они часто останавливаются из-за мелких деталей, таких как серия пенальти», — отметил тренер.

Также специалист добавил, что давление английской прессы и болельщиков негативно сказывается на футболистах. По его мнению, в сборной Англии всегда были хорошие тренеры, однако уровень ответственности и ожиданий мешает игрокам действовать свободно. Несмотря на это, он верит, что молодые звезды, такие как Джуд Беллингем, в этот раз смогут изменить ситуацию.

Почему звезды «Реал Мадрида» должны проиграть?

Самые интересные мысли Моуринью коснулись футболистов его клуба. В составе «Реал Мадрида» выступают Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор и Джуд Беллингем, являющиеся лидерами своих сборных. Тренер открыто признал, что хочет, чтобы эти звезды вылетели с чемпионата мира как можно раньше. Это также привлекло внимание издания иксбт.ком.

Причина проста — подготовка к сезону в клубе и физическое состояние футболистов. Если звезды мадридского клуба дойдут до финальных стадий турнира, они вернутся в распоряжение клуба уставшими и с опозданием. Это может нанести ущерб планам «Реал Мадрида» на новый сезон. Для Моуринью интересы клуба и здоровье игроков стоят выше успехов национальных сборных.

Напомним, что на предстоящем чемпионате мира ожидается обновление многих рекордов. В частности, Криштиану Роналду вошел в историю, забив голы на шести чемпионатах мира, а Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в истории турниров. В такой конкурентной среде прагматичный подход Моуринью закономерно вызывает бурные дискуссии в футбольном мире.

Жозе МоуриньюРеал МадридЧемпионат мираКриштиану РоналдуФутбол
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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