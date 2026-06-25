Xiaomi представила новое поколение термопота Mijia Smart Electric Kettle Pro 5L

·1·Технологии
Xiaomi представила новое поколение термопота Mijia Smart Electric Kettle Pro 5L

Компания Xiaomi, один из ведущих представителей мира технологий, продолжает расширять свою экосистему устройств для умного дома. На этот раз бренд продемонстрировал умный термопот Mijia Smart Electric Kettle Pro 5L, который выделяется не только своим объемом, но и технологическими возможностями. Данное устройство объединяет в себе все функции, необходимые для современной кухни. Об этом сообщает .

Главной особенностью нового устройства является система «активной циркуляции воды». По данным ixbt.com, эта технология обеспечивает равномерный нагрев воды внутри резервуара. Обычно в термопотах ощущается разница температур между верхним и нижним слоями воды, однако инженеры Xiaomi решили эту проблему. При включении режима поддержания температуры в течение 30 минут разница между слоями воды не превышает ±2°C.

Умное управление и точные настройки температуры

Еще одним преимуществом модели Mijia Smart Electric Kettle Pro 5L является ее гибкость. В отличие от классических термопотов, данное устройство позволяет настраивать температуру с точностью до 1°C. Это особенно полезно при заваривании различных сортов чая или приготовлении детского питания. Пользователи могут удаленно задавать параметры нагрева через приложение Mi Home.

Особое внимание было уделено техническим характеристикам и безопасности устройства:

  • Внутренний резервуар изготовлен из пищевой нержавеющей стали марки 316L без швов;
  • Все детали, контактирующие с водой, выполнены из высококачественных экологичных материалов;
  • Присутствует система электронного контроля уровня воды;
  • Установлена специальная двойная система шумоподавления.
С точки зрения дизайна устройство выполнено в минималистичном стиле, характерном для бренда Xiaomi, и впишется в любой интерьер. Объем термопота в 5 литров очень удобен для больших семей или сотрудников офиса. Кроме того, внутренняя чаша устройства съемная, что значительно облегчает процесс мытья и очистки.

Что касается стоимости, рекомендованная розничная цена устройства на рынке Китая составляет 699 юаней. Однако благодаря предложениям для первых покупателей и различным субсидиям пользователи могут приобрести его примерно за 83 доллара. Ожидается, что в ближайшие месяцы эта модель появится на рынке Узбекистана через официальный или параллельный импорт, что станет отличной новостью для любителей умной бытовой техники.

XiaomiMijiaТермопотУмный ДомТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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