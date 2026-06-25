Дочь Райхон Уласеновой Марьям отметила 10-летие

Младшая дочь актрисы Райхон Уласеновой Марьям отметила день рождения. Любимой дочери артистки в этом году исполнилось 10 лет.

По этому случаю Райхон Уласенова поделилась незабываемыми воспоминаниями со своими поклонниками на странице в Instagram. Актриса опубликовала архивное видео двухлетней давности, вспомнив радостные моменты, связанные с дочерью.

Как стало известно, ровно два года назад артистка поздравила Марьям с днем рождения прямо на борту самолета. Видео, запечатлевшее те искренние и волнительные мгновения, было тепло встречено подписчиками.

Поклонники в комментариях поздравляют Марьям с днем рождения, желая ей крепкого здоровья, счастья, удачи и огромных успехов в будущем. Многие также отметили наполненные любовью пожелания, которые Райхон Уласенова адресовала своей дочери.