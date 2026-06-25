Несмотря на тяжелые результаты, узбекские парни удивляют мир

·3·Спорт
Несмотря на тяжелые результаты, узбекские парни удивляют мир

Исторический и долгожданный дебют нашей национальной сборной на чемпионате мира начался с довольно серьезных испытаний. Жребий не оставил нам никаких поблажек: в первых же двух матчах мы вышли на поле против Колумбии и Португалии — одних из сильнейших грандов мирового футбола.

Хотя подопечные Фабио Каннаваро упустили возможность в обоих поединках, нельзя сказать, что мундиаль проходит для нас неудачно. Причина в том, что некоторые представители национальной команды успели привлечь внимание зарубежных грандов, скаутов и известных агентов своим талантом.

Признание известного агента Паулу Барбозы

Известный португальский футбольный агент Паулу Барбоза, который давно внимательно следит за узбекским футболом, провел отдельный анализ матча против Португалии. После игры он с воодушевлением рассказал о двух узбекских звездах, которые его поразили:

«В составе национальной сборной Узбекистана меня очень удивил Абдукодир Хусанов. В матче против Португалии игра всей команды была не самой лучшей, ребята не смогли показать такую же динамику, как в игре с Колумбией. Но Хусанов всё равно выделялся».

«Еще один футболист — Аббосбек Файзуллаев — также продемонстрировал неожиданно интересный и яркий футбол. Могу с уверенностью сказать, что Абдукодир Хусанов в будущем станет одним из сильнейших защитников английской Премьер-лиги (АПЛ). У него есть все для этого, он настоящий игрок высокого уровня!»

Где сейчас находятся гордости нашей сборной и какова их стоимость?

Эти два 22-летних футболиста, которые не зря удивляют иностранных экспертов, уже заявляют о себе на большой сцене:

  • Абдукодир Хусанов («Манчестер Сити»): Наш защитник провел потрясающий сезон не только в сборной, но и на клубном уровне. В прошедшем сезоне 2025/2026 он под руководством Пепа Гвардиолы вышел на поле в 37 матчах во всех турнирах! Стал обладателем Кубка Англии и Кубка лиги. Контракт нашего игрока с «горожанами» рассчитан до 2029 года, а его трансферная стоимость на портале Transfermarkt выросла до 50 миллионов евро .

  • Аббосбек Файзуллаев («Истанбул Башакшехир»): После успешного выступления в России, Аббосбек провел прошлый сезон в Суперлиге Турции. В составе турецкого клуба он сыграл в 26 матчах и стал автором 4 голов и 7 голевых передач (ассистов) . На данный момент его трансферная стоимость составляет 7 миллионов евро .

Пусть результаты на чемпионате мира в таблице не такие, как нам хотелось бы, но подобные крупные турниры служат огромным опытом для наших футболистов и становятся гигантской витриной, открывающей путь в топ-клубы Европы!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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