Генерал Интуитион, обучающая ИИ через видеоигры, оценена в 2,3 млрд долларов

·23·Технологии
Генерал Интуитион, обучающая ИИ через видеоигры, оценена в 2,3 млрд долларов

Нью-Йоркский стартап Генерал Интуитион привлек 320 миллионов долларов инвестиций в рамках проекта по созданию универсального «мозга» для роботов и цифровых агентов на основе данных из видеоигр. После этого раунда финансирования рыночная стоимость компании достигла 2,3 миллиарда долларов. Данная технология предлагает революционный подход к обучению ИИ перемещению не только в виртуальном мире, но и в реальности. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает в своем материале.

Основатель и генеральный директор компании Пим де Витте отметил, что их агент может самостоятельно действовать сотни часов в таких сложных играх, как Фортните. Самое интересное, что тот же алгоритм применяется и для управления четырехногими роботами. Это означает, что ИИ способен успешно переносить опыт, полученный в виртуальной среде, в физический мир.

От видеоигр к реальной робототехнике

Подход Генерал Интуитион коренным образом отличается от конкурентов. В то время как большинство компаний пытаются обучать ИИ только через анализ видео, команда де Витте учитывает также нажатия клавиш пользователями во время игры. Этот метод помогает модели лучше понимать пространственно-временную логику (спатиал-темпорал реасонинг).

По данным TechCrunch, компания получила свою первую базу данных с платформы Медал. Эта платформа позволяет геймерам загружать записи своих игровых процессов. Миллионы часов игровых клипов и привязанные к ним команды управления послужили идеальным тренировочным полигоном для модели Генерал Интуитион. В результате робот очень быстро учится понимать объекты реального мира.

По словам специалистов компании, для адаптации робота к новой среде оказалось достаточно всего восьми минут реальных данных. Например, робот, настроенный на основе данных с улицы, смог свободно перемещаться между стульями и препятствиями в офисе. Этот показатель считается очень высоким результатом для современной робототехники.

Будущие возможности

Модель, которую создает Генерал Интуитион, в отличие от текстовых моделей (LLM), таких как ChatGPT, специализируется на быстром реагировании на визуальную информацию и выполнении физических действий. Ожидается, что в будущем эта технология будет применяться в следующих областях:

  • Управление сложной логистикой и складскими роботами;
  • Помощники-роботы для выполнения повседневных домашних дел;
  • Человекоподобное поведение виртуальных помощников внутри игр и приложений;
  • Более безопасные и умные механизмы принятия решений для автономных систем.
На данный момент общий объем инвестиций в компанию достиг 454 миллионов долларов. Столь крупные вложения доказывают, что в мире технологий видеоигры — это не просто развлечение, а один из важнейших источников данных для создания общего искусственного интеллекта (AGI) будущего.

General IntuitionИскусственный ИнтеллектРобототехникаFortniteСтартап
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Революция в сфере AI: Унконвентионал AI планирует сократить энергопотребление в 1000 разРеволюция в сфере AI: Унконвентионал AI планирует сократить энергопотребление в 1000 разСегодня, 21:57Цены на процессоры AMD резко упали: Ryzen 5 9600Кс и 7600Кс стали доступнееЦены на процессоры AMD резко упали: Ryzen 5 9600Кс и 7600Кс стали доступнееСегодня, 21:57Крупная кибератака на компанию Клуе: хакеры делят украденные данныеКрупная кибератака на компанию Клуе: хакеры делят украденные данныеСегодня, 21:54Рипплинг будет контролировать эффективность расходов на искусственный интеллектРипплинг будет контролировать эффективность расходов на искусственный интеллектСегодня, 21:22Цены на продукты Apple резко выросли: подорожали модели MacBook и iPadЦены на продукты Apple резко выросли: подорожали модели MacBook и iPadСегодня, 21:21Официально представлен дизайн Nothing Phone (4б): что изменилось во внешнем виде?Официально представлен дизайн Nothing Phone (4б): что изменилось во внешнем виде?Сегодня, 20:53
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
На Земле началась сильная магнитная буря
На Земле началась сильная магнитная буря
Макеты iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max впервые показали в живом видео
Макеты iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max впервые показали в живом видео
Монстр автономности: впервые показан Honor Кс80 Pro Max с батареей на 11 000 мА·ч
Монстр автономности: впервые показан Honor Кс80 Pro Max с батареей на 11 000 мА·ч