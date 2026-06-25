Генерал Интуитион, обучающая ИИ через видеоигры, оценена в 2,3 млрд долларов

Нью-Йоркский стартап Генерал Интуитион привлек 320 миллионов долларов инвестиций в рамках проекта по созданию универсального «мозга» для роботов и цифровых агентов на основе данных из видеоигр. После этого раунда финансирования рыночная стоимость компании достигла 2,3 миллиарда долларов. Данная технология предлагает революционный подход к обучению ИИ перемещению не только в виртуальном мире, но и в реальности. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает в своем материале.

Основатель и генеральный директор компании Пим де Витте отметил, что их агент может самостоятельно действовать сотни часов в таких сложных играх, как Фортните. Самое интересное, что тот же алгоритм применяется и для управления четырехногими роботами. Это означает, что ИИ способен успешно переносить опыт, полученный в виртуальной среде, в физический мир.

От видеоигр к реальной робототехнике

Подход Генерал Интуитион коренным образом отличается от конкурентов. В то время как большинство компаний пытаются обучать ИИ только через анализ видео, команда де Витте учитывает также нажатия клавиш пользователями во время игры. Этот метод помогает модели лучше понимать пространственно-временную логику (спатиал-темпорал реасонинг).

По данным TechCrunch, компания получила свою первую базу данных с платформы Медал. Эта платформа позволяет геймерам загружать записи своих игровых процессов. Миллионы часов игровых клипов и привязанные к ним команды управления послужили идеальным тренировочным полигоном для модели Генерал Интуитион. В результате робот очень быстро учится понимать объекты реального мира.

По словам специалистов компании, для адаптации робота к новой среде оказалось достаточно всего восьми минут реальных данных. Например, робот, настроенный на основе данных с улицы, смог свободно перемещаться между стульями и препятствиями в офисе. Этот показатель считается очень высоким результатом для современной робототехники.

Будущие возможности

Модель, которую создает Генерал Интуитион, в отличие от текстовых моделей (LLM), таких как ChatGPT, специализируется на быстром реагировании на визуальную информацию и выполнении физических действий. Ожидается, что в будущем эта технология будет применяться в следующих областях:

Управление сложной логистикой и складскими роботами;

Помощники-роботы для выполнения повседневных домашних дел;

Человекоподобное поведение виртуальных помощников внутри игр и приложений;

Более безопасные и умные механизмы принятия решений для автономных систем.

На данный момент общий объем инвестиций в компанию достиг 454 миллионов долларов. Столь крупные вложения доказывают, что в мире технологий видеоигры — это не просто развлечение, а один из важнейших источников данных для создания общего искусственного интеллекта (AGI) будущего.