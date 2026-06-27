Как рост числа дата-центров влияет на стоимость электроэнергии

·30·Технологии
Как рост числа дата-центров влияет на стоимость электроэнергии

Стремительное развитие технологий искусственного интеллекта ускорило строительство огромных центров обработки данных (дата-центров) по всему миру. Многие эксперты выражали опасения, что появление таких крупных потребителей приведет к дефициту электроэнергии и росту тарифов для населения. Однако новое исследование, проведенное в США, полностью изменило эти взгляды. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Исследователи из Электрик Повер Ресеарч Институте (ЭПРИ) и компании Ватершед проанализировали данные за 2015–2024 годы и обнаружили, что расширение дата-центров привело не к росту, а, напротив, к снижению цен на электроэнергию для населения. По данным иксбт.ком, этот процесс связан с так называемым «эффектом масштаба» (економиес оф скале) в экономике.

Особенность энергетической системы заключается в том, что основная часть затрат идет не на саму генерацию электроэнергии, а на содержание инфраструктуры — электростанций, линий высокого напряжения и распределительных сетей. Когда появляются такие крупные и стабильные потребители, как дата-центры, эти постоянные затраты распределяются на больший объем потребления. В результате средняя себестоимость каждого киловатт-часа энергии снижается.

Экономическая эффективность и снижение тарифов

Согласно результатам исследования, каждые 10% увеличения мощности дата-центров приводили к удешевлению розничных тарифов для домохозяйств примерно на 0,4%. Например, в период с 2019 по 2024 год в некоторых регионах США благодаря развитию цифровой инфраструктуры тарифы оказались на 6% ниже ожидаемых. Это означает значительное экономическое облегчение для населения.

Для доказательства своих выводов ученые использовали сложные экономические методы. Они проанализировали проект федеральных автомагистралей США, разработанный в 1947 году. Выяснилось, что исторические дороги определили расположение современных линий волоконно-оптической связи, что, в свою очередь, повлияло на места строительства дата-центров. Эта взаимосвязь позволила исследователям четко доказать, что снижение цен произошло именно благодаря технологическим центрам.

Кроме того, технологические гиганты инвестируют в строительство новых и более дешевых источников энергии для своих нужд, в частности, солнечных и ветряных электростанций. Это повышает эффективность всей энергосистемы и снижает потребность в старых и дорогих генераторах.

Будущие риски и ограничения

Несмотря на это, авторы исследования предупреждают, что данная позитивная тенденция может быть временной. В настоящее время в энергетическом секторе возникает ряд проблем:

  • дефицит силовых трансформаторов;
  • длинные очереди на поставку газовых турбин;
  • рост цен на оборудование для возобновляемой энергетики.
Если затраты на расширение энергосистемы превысят исторический уровень, процесс снижения тарифов может остановиться или цены начнут расти. Пока же крупные дата-центры служат не «энергетическими вампирами», а механизмом, обеспечивающим экономическую стабильность национальной энергосистемы.

В условиях Узбекистана процессы цифровизации и создания дата-центров также ускоряются. Опыт США показывает, что правильно спланированная инфраструктура и привлечение крупных потребителей в долгосрочной перспективе могут быть выгодны и для обычных потребителей.

Дата-центрыЭлектроэнергияИскусственный ИнтеллектЭкономикаТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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