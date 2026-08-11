Джобй Авиатион приобрела Ресонант Скиенкес за 500 миллионов долларов

Разработчик электрических летательных аппаратов Джобй Авиатион заключил соглашение о приобретении Ресонант Скиенкес за 500 миллионов долларов наличными и акциями, стремясь расширить деятельность в оборонном секторе. Как сообщается со ссылкой на официальные документы, поданные регулятору, эта крупная сделка стала очередным важным шагом компании, направленным на укрепление ее позиций в военной сфере. Об этом сообщает Techcrunch.ком.

Расположенная в штате Огайо Ресонант Скиенкес специализируется на разработке радиочастотных систем и датчиков и в дальнейшем будет работать в составе Джобй как отдельное оборонное подразделение. Его возглавит один из основателей компании и генеральный директор Дж. Миках Норт. Подразделение также будет заниматься проектами Джобй в области летательных аппаратов с турбинно-электрическими и водородно-электрическими силовыми установками, а также автономными технологиями.

Оборонное направление поможет сосредоточиться на ключевых целях

По словам представителей Джобй Авиатион, создание нового оборонного подразделения позволит основной команде компании полностью сосредоточиться на сертификации, производстве и выводе на рынок коммерческого электрического воздушного такси. Компания Джобй, базирующаяся в Калифорнии, работает над созданием сети городских электрических воздушных такси для перевозки людей и грузов на короткие расстояния.

В течение последних двух лет компания начала более открыто развивать проекты в оборонной сфере. В прошлом году Джобй подписала соглашение о сотрудничестве с оборонным подрядчиком Л3Харрис Течнологиес. Оно направлено на изучение возможностей разработки нового газотурбинного гибридного летательного аппарата вертикального взлета и посадки (ВТОЛ), способного автономно летать и предназначенного для военных целей.

Технологическая интеграция и финансовая устойчивость

Приобретение Ресонант Скиенкес предоставляет Джобй готовый бизнес, способный сразу приносить доход. Согласно документам, за последние 12 месяцев Ресонант получила 100 миллионов долларов выручки и имеет доступ к секретным программам, реализуемым правительством США. Радиочастотные технологии и технологии датчиков компании хорошо дополнят разработку Джобй собственных электрических летательных аппаратов вертикального взлета и посадки (еВТОЛ).

Разработка, сертификация и массовое производство летательных аппаратов еВТОЛ требуют многих лет и значительных финансовых затрат. Вышедшая на биржу в 2021 году Джобй активно ищет источники дохода в ближайшей перспективе, чтобы сохранять доверие инвесторов. В частности, в прошлом году компания примерно за 125 миллионов долларов приобрела бизнес вертолетных перевозок Бладе Air Мобилитй.

Благодаря этим стратегическим шагам Джобй Авиатион получает не только важную инфраструктуру и источники дохода, но и создает прочную основу для финансирования будущих коммерческих и оборонных проектов. Создание нового оборонного подразделения открывает широкие возможности для будущих технологических достижений.