Джобй Авиатион приобрела Ресонант Скиенкес за 500 миллионов долларов

·31·Технологии
Джобй Авиатион приобрела Ресонант Скиенкес за 500 миллионов долларов

Разработчик электрических летательных аппаратов Джобй Авиатион заключил соглашение о приобретении Ресонант Скиенкес за 500 миллионов долларов наличными и акциями, стремясь расширить деятельность в оборонном секторе. Как сообщается со ссылкой на официальные документы, поданные регулятору, эта крупная сделка стала очередным важным шагом компании, направленным на укрепление ее позиций в военной сфере. Об этом сообщает Techcrunch.ком.

Расположенная в штате Огайо Ресонант Скиенкес специализируется на разработке радиочастотных систем и датчиков и в дальнейшем будет работать в составе Джобй как отдельное оборонное подразделение. Его возглавит один из основателей компании и генеральный директор Дж. Миках Норт. Подразделение также будет заниматься проектами Джобй в области летательных аппаратов с турбинно-электрическими и водородно-электрическими силовыми установками, а также автономными технологиями.

Оборонное направление поможет сосредоточиться на ключевых целях

По словам представителей Джобй Авиатион, создание нового оборонного подразделения позволит основной команде компании полностью сосредоточиться на сертификации, производстве и выводе на рынок коммерческого электрического воздушного такси. Компания Джобй, базирующаяся в Калифорнии, работает над созданием сети городских электрических воздушных такси для перевозки людей и грузов на короткие расстояния.

В течение последних двух лет компания начала более открыто развивать проекты в оборонной сфере. В прошлом году Джобй подписала соглашение о сотрудничестве с оборонным подрядчиком Л3Харрис Течнологиес. Оно направлено на изучение возможностей разработки нового газотурбинного гибридного летательного аппарата вертикального взлета и посадки (ВТОЛ), способного автономно летать и предназначенного для военных целей.

Технологическая интеграция и финансовая устойчивость

Приобретение Ресонант Скиенкес предоставляет Джобй готовый бизнес, способный сразу приносить доход. Согласно документам, за последние 12 месяцев Ресонант получила 100 миллионов долларов выручки и имеет доступ к секретным программам, реализуемым правительством США. Радиочастотные технологии и технологии датчиков компании хорошо дополнят разработку Джобй собственных электрических летательных аппаратов вертикального взлета и посадки (еВТОЛ).

Разработка, сертификация и массовое производство летательных аппаратов еВТОЛ требуют многих лет и значительных финансовых затрат. Вышедшая на биржу в 2021 году Джобй активно ищет источники дохода в ближайшей перспективе, чтобы сохранять доверие инвесторов. В частности, в прошлом году компания примерно за 125 миллионов долларов приобрела бизнес вертолетных перевозок Бладе Air Мобилитй.

Благодаря этим стратегическим шагам Джобй Авиатион получает не только важную инфраструктуру и источники дохода, но и создает прочную основу для финансирования будущих коммерческих и оборонных проектов. Создание нового оборонного подразделения открывает широкие возможности для будущих технологических достижений.

Joby AviationResonant ScienceseVTOLТехнологииОборона
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Google тестирует новые инструменты искусственного интеллекта на главной страницеGoogle тестирует новые инструменты искусственного интеллекта на главной страницеСегодня, 22:28Глава Rivian РДж Скаринге выступит на мероприятии TechCrunch Disrupt 2026Глава Rivian РДж Скаринге выступит на мероприятии TechCrunch Disrupt 2026Сегодня, 21:55Искусственный интеллект и человеческое мышление: языковые модели не могут полностью объяснить процесс чтенияИскусственный интеллект и человеческое мышление: языковые модели не могут полностью объяснить процесс чтенияСегодня, 21:55Роскосмос и Yandex Погода покажут солнечное затмение в прямом эфиреРоскосмос и Yandex Погода покажут солнечное затмение в прямом эфиреСегодня, 21:26Неизвестная модель Anthropic добилась серьёзного прогресса в проверке гипотезы РиманаНеизвестная модель Anthropic добилась серьёзного прогресса в проверке гипотезы РиманаСегодня, 21:23В Yandex Книги запустили ИИ, рассказывающий о персонажахВ Yandex Книги запустили ИИ, рассказывающий о персонажахСегодня, 20:54
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно
Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно
В США покупатель приобрел мощный игровой компьютер в магазине по рекордно низкой цене
В США покупатель приобрел мощный игровой компьютер в магазине по рекордно низкой цене
Первые подробности о серии Samsung Galaxy S27: Компания работает над «Новым чудом»
Первые подробности о серии Samsung Galaxy S27: Компания работает над «Новым чудом»
Tesla представила новый беговел для детей
Tesla представила новый беговел для детей