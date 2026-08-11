Неизвестная модель Anthropic добилась серьёзного прогресса в проверке гипотезы Римана

Об этом сообщает Techcrunch.ком.

В направлении гипотезы Римана — одной из самых сложных математических загадок, не решённых более 150 лет, — сделан важный научный шаг. По данным иксбт.ком, ещё не представленная публике модель искусственного интеллекта компании Anthropic добилась неожиданных успехов в решении этой сложной задачи и значительно повысила нижнюю границу числа случаев, в которых гипотеза выполняется. Исследователь, который найдёт общее доказательство гипотезы Римана, посвящённой распределению простых чисел, сегодня может получить приз в размере 1 миллиона долларов. Награда всё ещё ждёт своего обладателя. Хотя современные нейросети пока не способны полностью решить эту проблему, их способность открывать новые идеи в науке и математике вновь вызвала оживлённые дискуссии.

Автономное научное исследование искусственного интеллекта

Самым удивительным в этом достижении является то, как оно было получено. Один из сотрудников Anthropic, не имевший глубокого математического образования, поручил модели предпринять серьёзную попытку доказать гипотезу. После этого система в течение полутора суток работала автономно, самостоятельно координируя весь процесс.

За это время модель проверила в общей сложности 650 различных идей по решению задачи. В процессе работы 60 небольших агентов (субагентов) действовали согласованно. Согласно приложению к научной статье, 2 из них разработали основные математические идеи, 13 внесли вклад в эти идеи, 30 попытались найти новое решение, 13 выполняли роль валидаторов, проверявших корректность доказательств, а оставшиеся 2 помогли написать первоначальную научную статью.

Дискуссии и опасения в научном сообществе

Полученные результаты были подтверждены внутренними специалистами Anthropic по математике и формализованы с помощью Леан — помощника доказательств с открытым исходным кодом. Это один из последних примеров математических достижений с участием больших языковых моделей (LLM). Ещё одним ярким примером стало то, что в текущем году модели искусственного интеллекта решили ряд задач Эрдёша.

Такие темпы роста вызывают в математике одновременно восхищение и серьёзные опасения. В июне известные математики подписали публичную декларацию, в которой выразили обеспокоенность тем, что искусственный интеллект может подорвать важные ценности науки. В частности, подчёркивалось, что настоящие математические доказательства должны принадлежать их автору, который лично несёт ответственность за их корректность.

Тем не менее специалисты отрасли по-прежнему расходятся во мнениях о том, как следует подходить к новым методам исследований. Обладатель медали Филдса Тимоти Гауэрс в записи своего блога, опубликованной в ответ на заявление, поставил под вопрос возможность того, что влияние искусственного интеллекта изменит математику в более сложную и позитивную сторону.