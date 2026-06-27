Таинственная «летающая тарелка» Илона Маска впервые вернулась из космоса на Землю

·37·Технологии
Таинственная «летающая тарелка» Илона Маска впервые вернулась из космоса на Землю

Компания SpaceX, основанная Илоном Маском, сделала очередной важный шаг в области космических технологий. Из вод Тихого океана с помощью судна Шаннон был поднят новый секретный аппарат SpaceX под названием Старфалл. Устройство, привлекшее внимание многих своим внешним видом, было успешно доставлено в порт Лонг-Беач. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Проект Старфалл представляет собой разработанную SpaceX многоразовую капсулу в форме диска, которая отличается своим необычным дизайном. Диаметр устройства составляет 3,1 метра, а высота — всего 0,75 метра. На опубликованных фотографиях видно, что аппарат обернут специальным тентом для защиты от любопытных глаз.

Технические характеристики и цель миссии

по данным иксбт.ком, данный аппарат был запущен на орбиту 23 июня 2026 года с площадки СЛК-40 в штате Флорида с помощью ракеты-носителя Falcon 9. Нижняя часть устройства Старфалл, а именно теплозащитный экран, изготовлена из углеродного волокна и покрыта материалом, устойчивым к высоким температурам. Также в его составе имеются два баллона высокого давления (КОПВ) и вспомогательные баллоны со сжатым газом.

Вес этого теплового щита составляет примерно 700 кг. В процессе входа в атмосферу во время миссии тепловой экран и верхняя пластина отделяются друг от друга. Это считается первой демонстрационной миссией SpaceX по тестированию системы возврата грузов из космоса.

Основная задача проекта Старфалл заключается в безопасной доставке полезной нагрузки массой до 1000 кг с орбиты на Землю. Пока специалисты SpaceX не представили подробный отчет о конечных результатах миссии и полученных данных, однако возвращение аппарата в целости оценивается как успешный шаг.

Эта новость значима и для таких стран, как Узбекистан, где растет интерес к космическим исследованиям. Дешевые и надежные системы доставки грузов в будущем позволят оперативно возвращать на Землю образцы из космических научных лабораторий или произведенные там продукты. Ожидается, что это положит начало новой эре в частной космонавтике.

SpaceXElon MuskStarfallКосмосТехнологии
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Революция в мире батарей: начато массовое производство натрий-ионных аккумуляторовРеволюция в мире батарей: начато массовое производство натрий-ионных аккумуляторовСегодня, 15:53Как рост числа дата-центров влияет на стоимость электроэнергииКак рост числа дата-центров влияет на стоимость электроэнергииСегодня, 14:57Apple запрашивает разрешение у администрации Трампа на покупку чипов памяти из КитаяApple запрашивает разрешение у администрации Трампа на покупку чипов памяти из КитаяСегодня, 14:28Rocket Lab отложила запуск японского спутника из-за секретной военной миссии СШАRocket Lab отложила запуск японского спутника из-за секретной военной миссии СШАСегодня, 13:51Представлен Oppo Рено 16 ФС: аккумулятор емкостью 6500 mAh и мощные камерыПредставлен Oppo Рено 16 ФС: аккумулятор емкостью 6500 mAh и мощные камерыСегодня, 13:21Компания Xiaomi представила революционное обновление для холодильников MijiaКомпания Xiaomi представила революционное обновление для холодильников MijiaСегодня, 12:57
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
На Земле началась сильная магнитная буря
На Земле началась сильная магнитная буря
Макеты iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max впервые показали в живом видео
Макеты iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max впервые показали в живом видео
iPhone 18 Pro будет толще, чем ожидалось: Apple планирует революцию в системе камер
iPhone 18 Pro будет толще, чем ожидалось: Apple планирует революцию в системе камер
Монстр автономности: впервые показан Honor Кс80 Pro Max с батареей на 11 000 мА·ч
Монстр автономности: впервые показан Honor Кс80 Pro Max с батареей на 11 000 мА·ч