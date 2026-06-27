Компания SpaceX, основанная Илоном Маском, сделала очередной важный шаг в области космических технологий. Из вод Тихого океана с помощью судна Шаннон был поднят новый секретный аппарат SpaceX под названием Старфалл. Устройство, привлекшее внимание многих своим внешним видом, было успешно доставлено в порт Лонг-Беач. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Проект Старфалл представляет собой разработанную SpaceX многоразовую капсулу в форме диска, которая отличается своим необычным дизайном. Диаметр устройства составляет 3,1 метра, а высота — всего 0,75 метра. На опубликованных фотографиях видно, что аппарат обернут специальным тентом для защиты от любопытных глаз.

Технические характеристики и цель миссии

по данным иксбт.ком, данный аппарат был запущен на орбиту 23 июня 2026 года с площадки СЛК-40 в штате Флорида с помощью ракеты-носителя Falcon 9. Нижняя часть устройства Старфалл, а именно теплозащитный экран, изготовлена из углеродного волокна и покрыта материалом, устойчивым к высоким температурам. Также в его составе имеются два баллона высокого давления (КОПВ) и вспомогательные баллоны со сжатым газом.

Вес этого теплового щита составляет примерно 700 кг. В процессе входа в атмосферу во время миссии тепловой экран и верхняя пластина отделяются друг от друга. Это считается первой демонстрационной миссией SpaceX по тестированию системы возврата грузов из космоса.

Основная задача проекта Старфалл заключается в безопасной доставке полезной нагрузки массой до 1000 кг с орбиты на Землю. Пока специалисты SpaceX не представили подробный отчет о конечных результатах миссии и полученных данных, однако возвращение аппарата в целости оценивается как успешный шаг.

Эта новость значима и для таких стран, как Узбекистан, где растет интерес к космическим исследованиям. Дешевые и надежные системы доставки грузов в будущем позволят оперативно возвращать на Землю образцы из космических научных лабораторий или произведенные там продукты. Ожидается, что это положит начало новой эре в частной космонавтике.