Apple приняла неожиданное решение: iPhone 18 выйдут с 9 GB оперативной памяти

Корпорация Apple выбирает необычную стратегию увеличения объема оперативной памяти (RAM) в своих будущих смартфонах. Согласно последним данным, базовые модели серии iPhone 18, выход которой ожидается в 2026 году, будут оснащены 9 GB оперативной памяти. Это показатель, отклоняющийся от текущих стандартов и редко встречающийся в мире технологий. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Известный аналитик Мин-Чи Куо на своей странице в социальных сетях сообщил, что такие изменения связаны с расширением возможностей системы искусственного интеллекта Apple Intelligence. В частности, для обеспечения бесперебойной и быстрой работы алгоритмов AI на уровне операционной системы iOS 27 потребуются дополнительные ресурсы памяти. Это вынуждает инженеров Apple отказаться от привычных 8 GB в пользу чуть более высокого показателя.

Изменения в архитектуре памяти

С технической точки зрения эта новость объясняется изменением конфигурации чипов памяти. Если в текущих моделях с чипом А19 используются четыре чипа по 2 GB, то модели iPhone 18 с новым процессором А20 будут использовать шесть чипов по 1,5 GB. В результате общий объем составит 9 GB. Такой метод позволяет значительно повысить производительность, не увеличивая резко себестоимость устройства.

В то же время флагманские модели линейки iPhone 18 — iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, а также ожидаемый складной смартфон (iPhone Ultra) получат 12 GB оперативной памяти. Эти устройства высокого класса будут работать на базе чипов А20 Pro и состоять из восьми чипов по 1,5 GB. Это обеспечит большое преимущество при выполнении профессиональных задач.

Стратегия выхода на рынок

Компания Apple может применить новый подход при выводе серии iPhone 18 на рынок. По предварительным данным, флагманские модели традиционно поступят в продажу в сентябре 2026 года. Однако базовый iPhone 18 и бюджетный iPhone 18е могут быть представлены пользователям чуть позже — весной 2027 года.

Для пользователей эта новость особенно важна, так как функции искусственного интеллекта становятся одним из основных критериев выбора смартфона. Увеличение оперативной памяти даже на 1 GB поможет устройству дольше оставаться актуальным и без проблем принимать новые обновления ПО.

По сообщению иксбт.ком, Apple также рассматривает вопрос сотрудничества с китайской компанией CXMT по поставкам чипов памяти. Это свидетельствует о стремлении компании диверсифицировать цепочку поставок и оптимизировать производственные затраты. Ожидается, что серия iPhone 18 станет самым ориентированным на AI поколением в истории Apple.