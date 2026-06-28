Xiaomi готовится представить свое первое сетевое хранилище NAS

·3·Технологии
Xiaomi готовится представить свое первое сетевое хранилище NAS

Китайский технологический гигант Xiaomi продолжает расширять экосистему своих продуктов. На этот раз компания готовится вывести на рынок свое первое индивидуальное сетевое хранилище для хранения и управления данными — Xiaomi Смарт Стораге. Согласно последним данным, опубликованным изданием IT Хоме, стали известны технические характеристики инженерного образца нового гаджета. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Данное устройство предназначено для тех, кто хочет создать персональную систему облачного хранения в домашних условиях или в небольших офисах. В качестве основного «сердца» устройства был выбран процессор Реалтек РТД1619Б. Для обеспечения стабильной работы системы он оснащен 2 GB оперативной памяти (RAM) и 8 GB внутренней флеш-памяти. Эти показатели позволяют устройству демонстрировать высокую эффективность при работе с мультимедийными файлами и передаче данных.

Большие объемы данных и возможности подключения

Xiaomi Смарт Стораге позволяет пользователям хранить огромные массивы информации. Устройство имеет два слота для дисков, которые поддерживают жесткие диски (HDD) общим объемом до 40 TB. Этого достаточно для хранения тысяч высококачественных фильмов, десятков тысяч фотографий и объемных рабочих документов в одном безопасном месте.

В вопросах интерфейсов компания также учла современные требования. На корпусе устройства расположены порт УСБ-А 3.0 для быстрого переноса данных и выход HDMI 1.4 для прямой передачи видеоконтента на экран. Согласно данным сертификации, НАС-устройство имеет индекс РП05 и работает от источника питания с напряжением 12 В.

Условия производства и продажи

Интересно, что при производстве этого устройства Xiaomi сотрудничает с одной из ведущих мировых компаний в области систем видеонаблюдения — Хангжу Хиквисион Электроникс. Это свидетельствует о надежности устройства и прочности его аппаратной части. В настоящее время устройство находится на стадии краудфандинга, а открытые продажи ожидаются с 1 июля текущего года.

Стоит отметить, что приведенные выше параметры относятся к инженерному образцу, и в финальной коммерческой версии могут произойти некоторые изменения. Однако, учитывая стратегию соотношения цены и качества бренда Xiaomi, ожидается, что это НАС-устройство станет доступной альтернативой таким профессиональным брендам, как Synology или QNAP. Принимая во внимание высокий спрос на продукцию Xiaomi на рынке Узбекистана, велика вероятность, что этот гаджет вскоре появится на прилавках местных ритейлеров.

XiaomiSmart StorageNASТехнологииГаджеты
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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